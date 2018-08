FC Cartagena Elady, el as bajo la manga del Efesé Elady, con los brazos en alto, celebra un gol a Las Palmas Atlético, con Armando a hombros y Pedro Martín al lado. / Javier Carrión / AGM El conjunto albinegro se trae de Polonia al ex del Real Murcia para sustituir a Hugo RodríguezEl jienense firma por dos temporadas tras fichar por el KS Cracovia hace menos de un mes; allí no estaba cómodo y no ha dudado en venir al Cartagena RUBÉN SERRANO Cartagena Viernes, 10 agosto 2018, 01:45

Probablemente la de ayer fue la mañana más ajetreada en las oficinas del estadio Cartagonova. En solo dos horas, el Cartagena reaccionó a la marcha de Hugo Rodríguez a la Cultural Leonesa con un golpe sobre mesa, un temblor que puso patas arriba el mercado por lo inesperado del fichaje: antes de que el extremo jerezano hiciera las maletas, Elady Zorrilla ya estaba subido en un avión, en Cracovia, con destino a la ciudad portuaria. El exfutbolista del Real Murcia será el sustituto de Hugo en la banda izquierda albinegra: es una apuesta muy seria del Efesé, porque firma por dos temporadas.

Está claro que a la afición albinegra le pilló totalmente descolocada el movimiento. Nadie se lo esperaba, ni siquiera parte de los hinchas granas que lo despidieron como un héroe a mediados de julio: el Real Murcia no contaba con sus servicios, porque la intención de la nueva directiva encabezada por Víctor Gálvez era bajarle el sueldo a la mitad. «Tengo familia y he hecho inversiones, no puedo cobrar otra vez 2.000 euros al mes», dijo el jienense en una entrevista concedida a 'La Verdad', en junio. Deseado Flores le hizo un suculento contrato hasta 2020, porque la temporada pasada marcó 13 goles y fue una pieza clave en el club, pero Gálvez no estaba dispuesto a mantener esas condiciones.

«Si no hubiera tenido que bajarlo tanto me hubiera quedado. Que la gente se ponga en mi lugar. Lloré cuando decidí dejar el Murcia», aseguró en esa misma entrevista, pocos días antes de fichar por el KS Cracovia. Cuando se fue a Polonia, hace menos de un mes, tanto Paco Belmonte como Manuel Sánchez Breis empezaron a mantener conversaciones con él, para ver qué posibilidades había de venir al Cartagena. Los directivos albinegros arrancaron ahí los preparativos de un 'plan B', por si en un futuro podía fallar Hugo Rodríguez o bien para ocupar el hueco de Dani Abalo. La comunicación fue fluida y continua durante todo el verano, según ha podido saber 'La Verdad'.

La Cultural Leonesa ha pagado al club algo menos de 50.000 euros por el traspaso de Hugo Rodríguez

En la salida de Elady de Polonia han sido determinantes muchos factores. El más importante es que el propio futbolista no estaba a gusto en el KS Cracovia: vivía solo y estaba lejos de su mujer, con la que contrajo matrimonio el mes pasado. También ha influido el tema del idioma. El extremo, de 28 años y que puede jugar en todo el frente de ataque, había hecho presión para que lo dejaran salir. El club polaco, indicaron fuentes de la entidad albinegra, le ha dejado salir a coste cero. A Belmonte y a Breis les ha salido la jugada perfecta: además de eso, la Cultural Leonesa le ingresó ayer al Efesé en su cuenta algo menos de 50.000 euros por el traspaso del extremo jerezano.

En el Cartagena están satisfechos con el movimiento, a pesar de que por momentos veían cerca la continuidad de Hugo. Desde que acabó el partido contra el Extremadura todo ha sido un tira y afloja constante que no se resolvió hasta el miércoles por la noche: Belmonte y Breis veían cerca la continuidad del jugador, que renovó en febrero hasta 2019 pero pedía una mejora de su contrato. El central Moisés sí aceptó las condiciones, porque vino al despacho con una propuesta más asumible y coherente para Segunda B. El jerezano, en cambio, rechazó esa mejora inicial pero hubo acercamientos con su representante, Rafael Cascallana, esta semana para tratar de alcanzar un acuerdo. Club y futbolista decidieron acabar con el culebrón, y su traspaso se hizo oficial ayer a primera hora, tan pronto como el dinero de la Cultural estaba en la cuenta. La oferta de la Cultural era importante.

A las dos horas ya tenía a punto el Efesé el recambio, 'cocinado' a fuego lento y con absoluto secretismo durante semanas, a fin de anunciarlo se marchara o no Hugo. Belmonte y Breis entienden que es un futbolista con grandes números (25 goles en las dos últimas temporadas) para jugar en la banda, aunque puede ocupar cualquier otra posición en el frente de ataque. Elady despuntó en el modesto Mancha Real en el año 2016: en invierno, al anotar diez dianas, el Real Murcia lo fichó y luego Deseado Flores le hizo un contrato hasta 2020. Él siempre ha manifestado su orgullo de pertenecer al conjunto grana, porque le dio la oportunidad de darse a conocer y, sobre todo, a ganarse la vida como futbolista: en el Mancha Real compaginada los partidos trabajando como albañil, y en una entrevista a este diario confesó que también dedica sus ratos libres a recoger aceituna, en una finca de sus padres. Tendrá como compañeros a los exmurcianistas Pedro Orfila y Santi Jara.