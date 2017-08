Fútbol | FC Cartagena El Ejido más exótico, primera traba Jugadores del CD El Ejido 2012 defendiendo un saque de esquina, el pasado domingo en el campo del Jumilla. / Alfonso Durán / AGM Recién comprado por el empresario israelí Pierre Mevy Azaria, de 36 años, dos brasileños, un francés, un togolés y un argentino emergen en el plantel almeriense FRANCISCO J. MOYA Cartagena Viernes, 25 agosto 2017, 08:27

La primera salida del Cartagena tiene miga. Y trampa. Sobre el papel, el equipo de Alberto Monteagudo es favorito este domingo en el campo de Santo Domingo. También lo era el año pasado, en la cuarta jornada del campeonato, y salió trasquilado de El Ejido (1-0). Hay más. El Ejido de esta temporada no se parece en nada al de la pasada. Solo siguen seis futbolistas (Emilio Cubo, Álvaro Ocaña, David Fernández, Gabri, Alfonso y Javilillo) y la plantilla que sigue entrenando Alberto González ha mejorado en todas sus líneas. Da la sensación de que este año no tendrá tantos problemas para lograr la salvación (el pasado pudo evitar el descenso de manera agónica) y que el equipo almeriense estará en la parte templada de la tabla. Dará algún susto, sobre todo en su campo, y el Efesé ya sabe lo que puede suceder en El Ejido si no se compite al 100%.

Han llegado buenos jugadores de la categoría al plantel celeste. Uno de los más destacados es el medio defensivo Lolo González, un espigado y talentoso futbolista que el año pasado estuvo en el Marbella y que antes destacó mucho en el San Roque de Lepe. Aitor Arregi, central procedente del Leioa, y Velasco, extremo que ha llegado del Fuenlabrada tras una notable carrera en Cádiz, Melilla y Leganés, son otras incorporaciones muy interesantes. Carralero, que hizo 11 goles la pasada temporada con el San Fernando, y Rodri, un fijo en el centro del campo del Linares durante las últimas campañas, completan la nómina de refuerzos 'conocidos' por el aficionado que sigue al detalle la actualidad de la Segunda B.

Pero hay más en este nuevo CD El Ejido 2012. Este verano, el club ha cambiado de manos en una operación histórica en la localidad almeriense. La directiva anterior, con Vicente Puertas a la cabeza, vendió el club al empresario israelí Pierre Mevy Azaria, de 36 años. No se sabe mucho de él. En su presentación aseguró que ha vivido casi toda su vida en Francia, que dirige una empresa (MCI Sport) dedicada a organizar partidos amistosos durante la pretemporada y, con la intención de restar crédito a los rumores maldicentes que iban de boca en boca tras su llegada a El Ejido, afirmó que «ni soy agente de futbolistas ni vengo a hacer negocios ni estoy relacionado con el mundo de las apuestas».

LAS CLAVES El club mantiene al técnico Alberto González y a los seis jugadores más destacados del pasado ejercicio El nuevo dueño ha mejorado el nivel de la plantilla y quiere llevar al club a Segunda A «en un plazo de dos o tres años»

Cinco extranjeros

El tiempo dirá, pondrá y quitará razones. Mientras se descubre si el proyecto de Pierre Mevy Azaria es sólido o no, lo que sí se sabe es que le gusta bromear en su cuenta de Twitter, donde se muestra muy activo. Logró que Balotelli, tras un partido con el Niza, se hiciera una foto con una camiseta del club almeriense y escribió que le cambiaba al Stoke City a Jesé por Hakim.

Regresando a lo deportivo, en El Ejido se quiere mezclar veteranía con juventud y a los 11 jugadores nacionales con experiencia en Segunda B se le han sumado a última hora cuatro chicos que vienen de cuatro grandes clubes extranjeros. Han llegado los delanteros Pedro Henrique Oldoni, brasileño de 31 años que procede del Atlético Paranaense, y Hakim, de 19 años y cedido por el Stoke City. Ambos debutaron el domingo en Jumilla, en un partido en el que no hubo goles y en el que pudo ganar cualquiera.

También han sido reclutados por Pierre Mevy Azaria el atacante brasileño Jefferson, de 28 años y procedente del Nacional Futebol Clube, y el medio togolés Senah Mango, de 25 años y cuyo último equipo fue el Olympique de Marsella. Estos dos ni siquiera estuvieron en la lista de convocados del partido de Jumilla. El quinto extranjero del equipo es el portero Gianfranco Gazzaniga, de 24 años, quien ha dejado el filial del Almería para defender la meta del CD El Ejido.

Además, los nuevos responsables del club, que pese a lo que rumoreó en su momento han mantenido en su cargo al técnico Alberto González, han hecho una importante apuesta por sumar a su equipo a jóvenes valores nacionales menores de 20 años. Así, del Real Madrid han llegado Echu y Javi Hernández. Y del Cádiz, Manu Sánchez. El joven Cristian Arco, que se formó en el Granada, es el portero suplente de un equipo que este domingo ante el Cartagena quiere repetir la hazaña del año pasado y darle una alegría a su afición en su estreno liguero en Santo Domingo.