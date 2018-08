FC Cartagena El Efesé supera la barrera de los 5.000 abonados Un aficionado del Cartagena comprando su abono en el Cartagonova, hace unos días. / J. M. Rodríguez / AGM FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 16 agosto 2018, 08:02

El FC Cartagena informó ayer de que ya ha superado la barrera de los 5.000 abonados, por lo que es muy probable que la fase de renovación de carnés, que termina este sábado, acabe dando un dato mejor que el del pasado verano. Entonces se acabó esta primera fase con 5.202 abonos vendidos. La diferencia es que aún quedaban dos semanas para el comienzo de la Liga. En este caso, tras el amistoso ante el Castellón de este sábado en el trofeo Carabela de Plata (Cartagonova, 21.00 horas), solo restará una semana para que se inicie el campeonato, ya sea el sábado 25 o el domingo 26 de agosto, ante el filial del Granada y también en el Cartagonova.

Fuentes del club albinegro indicaron a 'La Verdad' que el ritmo de venta de carnés se ha incrementado mucho durante esta semana, tal y como estaba previsto, y que las jornadas de lunes y martes se saldaron con una media de 400 abonos vendidos cada día. Muchas peñas, por ejemplo, han apurado hasta el final para renovar sus abonos en bloque. Lo normal es que en estos tres últimos días del periodo de renovación de carnés siga habiendo mucha demanda. El objetivo del club es alcanzar la cifra de 7.000 socios, que en los dos últimos veranos se ha quedado muy cerca. No obstante, ahora mismo todos se darían por contentos con llegar al inicio de Liga con 6.500 apoyos.

Por otro lado, el Efesé anunció ayer la continuidad de Jimbo Fresh como patrocinador, después de que la empresa de Miguel Ángel y Sergio Jiménez Bosque haya renovado su contrato de colaboración con la entidad de Paco Belmonte por tres años, hasta junio de 2021.

Pese a su desembarco en el fútbol sala, donde Jimbo Fresh tiene prevista una inversión de 300.000 euros anuales, también van a continuar patrocinando al equipo de fútbol. Así, el logo de Jimbee Melón se mantiene en la espalda de la camiseta, debajo del número. Otros patrocinadores importantes de las últimas temporadas, como Centro Médico Virgen de la Caridad, Terra Fecundis y Teatro Romano, también siguen patrocinando al Efesé y sus logos seguirán apareciendo en la camiseta o el pantalón.

Recado a Chavero

En otro orden de asuntos, el técnico albinegro, Gustavo Adolfo Munúa, mandó un recado a Alejandro Chavero, recién traspasado al Ibiza, a la conclusión del amistoso del pasado martes ante el Villarreal B. «El Cartagena es un club de mucha seriedad y que lleva años haciendo muy bien las cosas. Por eso, quieren venir un montón de buenos jugadores. El que no quiera estar en este proyecto, pues es mejor que no esté. Y no hay que darle muchas más vueltas. Estamos analizando opciones y seguro que encontraremos las piezas que necesitamos para cerrar un plantel que prácticamente está ya definido», declaró el uruguayo tras la victoria ante el cuadro villarrealense (3-1).