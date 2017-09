El Efesé quiere consolidarse en lo más alto de la clasificación Sergio Jiménez, en un lance del partido frente al Villanovense, en el Cartagonova. / Antonio Gil / AGM Alberto Monteagudo hará varios cambios ante el Villanovense de Iván Ania para repartir minutos y pensando en que el próximo miércoles tendrá otra importante cita copera en Talavera. El técnico del equipo extremeño habla del Cartagena como uno de los mejores conjuntos de toda la categoría MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 16 septiembre 2017, 04:01

La temporada sigue con la enorme intensidad de un calendario que no ofrece tregua al FC Cartagena, aunque los resultados están acompañando y eso parece que minimiza el esfuerzo. Los albinegros arrancan la jornada en lo más alto, junto a La Balona y al Écija, y ahí quieren seguir al término de una nueva jornada. Aunque ahora sea anecdótica la clasificación, el equipo cartagenero está configurado para estar arriba y esa responsabilidad le gusta. Llega la quinta cita y al jugar en casa, casi la obligación moral de quedarse con los puntos.

Además, consolidarse con tres nuevos puntos serviría para poder ir abriendo distancia y para tener la moral por las nubes de cara al desplazamiento a Talavera. La mejor manera de afrontar ese compromiso es una victoria ante una afición que debe ir andando al estadio. Las fiestas complicarán incluso el dejarlo cerca del propio estadio por la proximidad del campamento de los Carthagineses y Romanos.

Alberto Monteagudo tiene un problema y una suerte. La cuestión es que con los partidos coperos hay jugadores que han acumulado muchos minutos y deben descansar y no solo los lesionados o los tocados. La parte buena es la amplitud de la plantilla y la implicación de unos jugadores, que ni lesionados quieren quedarse fuera de la lista del técnico manchego.

Álvaro González, exfutbolista del Villanovense, es la principal duda para la cita

La policía recuerda a los aficionados que no se podrá acceder al recinto en coche por las fiestas

Ese es el caso de la mayor duda que tiene para esta noche. Álvaro González no quiere perderse la cita ante su exequipo, aunque no será titular. A estas alturas de la campaña no puede permitirse el lujo de agravar lo que era una sobrecarga. Le tocará esperar en el banco, si Monteagudo decirle incluirle entre los 18 convocados. Los nuevos también quieren ir entrando.

Pase lo que pase, para recibir al Villanovense, habrá más cambios porque la cita del miércoles está ahí en un segundo plano, pero está. La gestión de la plantilla es vital para estas próximas semanas y el albaceteño tendrá que decidir y escoger a los once que considere mejores para intentar vencer a un Villanovense que el año pasado jugó espectacularmente en los dos enfrentamientos con el Efesé.

El regreso de Michel Zabaco, tras el descanso de la semana pasada, devolverá la defensa habitual de la pasada campaña, aunque Ceballos ha respondido bien y podría ser una alternativa a Óscar Ramírez para acompañar a Pau Torres en la tarea colectiva de no encajar goles por segunda semana consecutiva.

A partir de ahí, es difícil saber qué decisiones va a tomar el técnico porque las alternativas son variadas. Chavero volverá tras no ser titular ante el UCAM Murcia y Sergio Jiménez y Gonzalo Poley apuntan a la pareja en el centro del campo. Kuki Zalazar es una de las opciones para la banda, con Cristo y la referencia ofensiva. Parece difícil quitar a Aketxe del once, con sus dos goles de la semana, aunque ya ante el Melilla fue titular Moussa y de hecho, abrió el marcador.

Tiene jugadores para elegir y la obligación de hacerlo. El césped no ayudará mucho, aunque las promesas políticas están ahí para un futuro a medio plazo.

Cuidan lo máximo el césped, pero seguirá en peores condiciones de lo deseado para el juego del Cartagena. Tampoco estará bien para el rival. Hasta que puedan hacer el cambio, será tónica habitual.

El Villanovense de Iván Ania llega al municipal con la ilusión de seguir sumando. La semana pasada ganaron al Jumilla y quieren empezar una racha que evite los fantasmas del mal inicio. Muchas caras nuevas y entrenador nuevo suelen necesitar un periodo de adaptación.

Halagos desde Villanueva

El año pasado los extremeños empataron a uno en el Cartagonova y vencieron por 3-0 en el encuentro en Villanueva de La Serena. En la anterior los albinegros se impusieron tanto en casa como fuera.

Este año no han empezado tan finos, pero el técnico hablaba de intentar conseguir los tres puntos en Cartagena. «Es más fácil trabajar con el buen resultado ante el Jumilla. El ambiente es distinto, aunque somos conscientes de que solo hemos conseguido cortar una mala racha y ojalá sea un punto de inflexión. Mentalmente el equipo está más fuerte y sabemos que vamos a uno de los campos más difíciles del Grupo, pero vamos con la ilusión de poder conseguir los tres puntos allí», apuntaba Iván Ania antes de partir hacia la ciudad portuaria.

El exfutbolista del Real Oviedo valoró muy positivamente al Cartagena y sus muchas alternativas durante los partidos. «El rivales posiblemente es de los favoritos de la categoría. Tienen muchos registros, porque tiene un gran juego combinativo, pero también velocidad y buen contraataque que hace daño. Es un equipo muy a tener en cuenta, que no nos permitirá cometer errores. Un error ante equipos como ese penalizan mucho y tendremos que esta atentos, muy ordenados y muy serios e intentar aprovechar las ocasiones que tengamos para poder ganar el partido».

Destaca especialmente a la gente de arriba y pide a los suyos que sean sólidos y que estén muy atentos a las vigilancias. Iván Ania también decía que no van a cambiar el estilo, pero adaptarán ciertos aspectos para poder hacer peligro al Cartagena.

Tuvo que hacer cuatro descartes, porque recuperaba al único lesionado y tiene a todos los jugadores disponibles para la cita nocturna de hoy. Llegan al Cartagonova en la octava posición de la tabla después de sumar seis puntos de dos victorias en los cuatro primeros partidos ligueros.

El Cartagena tendrá la oportunidad de ser líder en solitario. La Balona y el Écija se miden mañana domingo y los dos no pueden ganar. Hoy también se juega el Granada B - Marbella, el duelo de filiales entre Las Palmas y el Córdoba y el derbi de la capital murciana entre el Real Murcia y el UCAM Murcia.