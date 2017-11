El Efesé pilla otro pellizco Imagen de la tribuna del Cartagonova en el último partido ante Las Palmas Atlético. / Antonio Gil / AGM La entrada en vigor del nuevo Decreto ley que regula los derechos televisivos del fútbol dejará más de 100.000 euros en el club FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 8 noviembre 2017, 09:16

Paco Belmonte, como miembro delegado de la territorial murciana en la Comisión de Segunda B, estuvo ayer en Las Rozas para participar en una reunión convocada de manera extraordinaria por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el único fin de informar sobre el desarrollo del Real Decreto ley 5/2015 de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones del fútbol profesional. Y se trajo buenas noticias.

Porque los representantes de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y del Consejo Superior de Deportes (CSD) que intervinieron en la junta a petición de Marcelino Maté, presidente de la Comisión de Segunda B de la RFEF, anunciaron que antes de que termine la temporada en curso entrará finalmente en vigor el nuevo Decreto ley que regula los derechos televisivos del fútbol. Y en él, por vez primera, se cede un 0,5% del total a los clubes de Segunda B, Tercera, Primera femenina y asociaciones de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos. La bolsa que se entregará a estos colectivos es de 6,9 millones de euros.

Los responsables del CSD y la LFP explicaron que el dinero que se entregue a los clubes se destinará al pago de las cuotas de futbolistas y técnicos a la Seguridad Social, algo que en el Cartagena supera los 200.000 euros anuales. Está por ver, no obstante, que se pueda cumplir el 100% de las obligaciones de todos los clubes con la Seguridad Social, ya que es posible que esa bolsa de 6,9 millones no dé para tanto. No obstante, los primeros cálculos que han hecho los clubes de Segunda B es que más de 100.000 euros sí que se podrán cubrir con esta ayuda que, aunque se apruebe en el primer semestre de 2018, será retroactiva y tendrá validez para toda la temporada 2017-18.

Incluso se está trabajando para que se subvencione a los clubes de Segunda B y Tercera con una cantidad similar a la que pagaron a la Seguridad Social en el ejercicio 2016-17. Los filiales quedan fuera y también serán excluidos los equipos que tengan deudas con Hacienda o Seguridad Social. LFP y CSD formarán una comisión que se encargará de decidir qué clubes tienen derecho a cobrar este dinero extra que llegará como agua de mayo. El Cartagena será uno de ellos.