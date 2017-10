Al Efesé se le olvidan los goles Cristo perdona delante del meta Lavín, en el primer tiempo. / Antonio Gil / AGM Los albinegros se dejan dos puntos de un modo absurdo tras fallar media docena de ocasiones claras FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 2 octubre 2017, 08:04

Se pareció tanto a tantos partidos de los que vimos el año pasado en el Cartagonova que uno no sabe si empezar a temblar y esperar un par de semanas más. Por prudencia. Estamos al principio. Han pasado muchas cosas ya, pero mirando al calendario hay que poner los pies en el suelo al recordar que el mes de octubre comenzó ayer. Y es mejor meterse ahora en una mala racha (dos puntos de nueve posibles en las tres últimas jornadas) que hacerlo mediada la segunda vuelta, cuando solo te salvas por la campana si tienes un buen colchón, que es justo lo que le pasó el curso anterior al Efesé.

0 FC Cartagena Pau Torres; Óscar Ramírez, Josua Mejías, Míchel Zabaco, Jesús Álvaro; Sergio Jiménez, Adama (Chavero, minuto 79); Dani Abalo (Álvaro González, minuto 56), Cristo, Hugo Rodríguez; y Moussa (Farisato, minuto 68). 0 Córdoba B Lavín; Alberto García, Rubén García, Kevin, Soler, Mena; Jordi Ortega, Hornero (Laro Setién, minuto 76), Álvaro Aguado; David Moreno (Sebas Moyano, minuto 81) y Waldo (Sillero, minuto 59). El dato El Cartagena encadena tres partidos sin ganar y por segunda jornadas consecutiva se cae de los puestos de 'playoff' de ascenso, en los que ha estado durante 42 de las últimas 45 semanas. Árbitro García Aceña (valenciano). Amarillas a los locales Adama, Óscar Ramírez y Sergio Jiménez; y a los visitantes Álvaro Aguado, Jordi Ortega y Alberto García. Roja directa al local Álvaro González (minuto 90+). El estadio Cartagonova. 5.416 espectadores. El público En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Rosa María S. P., la joven asesinada esta semana en Canteras a manos de su ex novio. Además, los miembros de la peña Submarino Albinegro mostraron una gran pancarta con el lema 'Ni una menos'. Durante los 90 minutos, la grada animó bastante a su equipo y se marchó, eso sí, decepcionada por el empate final.

Tener un bache de resultados en estos momentos no es divertido. Pero tampoco es dramático. Lo que te hace darle vueltas a la cabeza es observar cómo el partido de ayer ante el filial del Córdoba se pareció tanto a muchos del pasado campeonato. El Cartagena, sin el brillo de tardes anteriores, generó media docena de claras ocasiones y sometió a su rival. Pero no vio puerta y tiró por el sumidero dos valiosos puntos de un modo muy absurdo. Es cierto que para acercarse al diagnóstico más certero posible habrá que esperar. Concretamente, habrá que esperar a que Isaac Aketxe esté en el campo. Ayer no jugó por sanción y la sensación que deja el encuentro es que con el ariete vasco en el terreno de juego los tres puntos no se hubieran escapado. Eso parece. No obstante, tampoco es demasiado halagüeño que estemos en el mismo punto que la pasada campaña y que el ataque blanquinegro dependa única y exclusivamente de un delantero, por bueno que este sea.

Moussa, negado

El caso es que el Efesé se estrelló de nuevo en el Cartagonova, en esta ocasión ante un combativo y serio Córdoba B que supo mantenerse con vida en un partido en el que los locales debieron ganar con cierta comodidad. Porque los de Alberto Monteagudo desperdiciaron cinco o seis claras oportunidades de gol en un encuentro donde, a ráfagas, jugaron bien al fútbol. Sin estar a su mejor nivel, el Cartagena sometió durante partes del encuentro a un rival que celebró el empate por todo lo alto. Moussa Camara, sustituto del sancionado Aketxe, no tuvo su tarde y fue incapaz de acertar en dos remates muy claros, ambos dentro del área pequeña. Además, el guineano mandó un balón a la cepa del poste nada más comenzar el partido, después de una extraña acción que había empezado con un córner mal sacado por Hugo Rodríguez.

El Córdoba B se defendió bien y dio un par de sustos a Pau Torres. En el primero, David Moreno se plantó solo delante del meta local pero chutó flojo. En el segundo, un disparo lejano del lateral Mena se fue rozando el larguero y casi sorprende a Pau Torres. Todo lo demás lo hizo un Efesé que sigue fuera de la zona de 'playoff' de ascenso, que solo ha sumado dos puntos de los últimos nueve posibles y que por segunda jornada consecutiva en el Cartagonova se queda sin marcar. Eso sí, la imagen que dio ayer fue mucho mejor que la de hace quince días contra el Villanovense.

Moussa se topó con el palo en su primer intento. En el segundo, se giró bien dentro del área y su derechazo raso lo paró el meta Lavín. Y luego, ya cerca del descanso, controló y se dio la vuelta de un modo soberbio dentro del área chica, después del centro potente de Óscar Ramírez, pero cuando fue a rematar le dio al aire. Además, Cristo tuvo una gran ocasión tras un servicio desde la esquina de Hugo Rodríguez. Pero tiró sin convicción cuando lo tenía todo para adelantar a su equipo en el marcador.

Farisato y Chavero, casi

En el segundo tiempo aún fueron más claras las oportunidades del Cartagena. Moussa lanzó fuera una pelota de las que siempre tienen que acabar dentro de la portería. El balón venía dando brincos y solo había que domarlo para que entrara solo. Él optó por tirar a romper. Fue tras el rechace del portero a un buen lanzamiento de Hugo Rodríguez. Tras ese fallo, al poco de empezar el segundo acto, el ariete guineano ya no levantó la cabeza. Lo sustituyó pronto Monteagudo. Por él entró el debutante Marco Farisato, quien está todavía muy verde para ser el delantero de un equipo que busca el ascenso a Segunda. El venezolano, sin embargo, pudo salir por la puerta grande en su estreno con la camiseta del Cartagena. A dos minutos del final, peinó un centro de Óscar Ramírez y el balón no entró de milagro.

Y, ya en el tiempo añadido, aún tuvo otra oportunidad muy clara el Efesé. Chavero quiso rematar de tijera en vez de asegurar el disparo cuando recibió solo al borde del área pequeña un centro medido de Álvaro González, quien fue expulsado a escasos segundos del final por dar un manotazo a un contrario.