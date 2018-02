El Efesé y el Mérida, pendientes de la enfermería

El Cartagena y el Mérida se juegan mucho el domingo y los dos entrenadores están pendientes de la enfermería para intentar contar con más opciones para elegir el mejor once. Hace dos temporadas el Cartagena se quedó con la última plaza copera, a la que también optaba el equipo emeritense y en el último partido de la fase regular del pasado curso, el Efesé se hizo con el último puesto para jugar el 'playoff' y dejó con la miel en los labios a los extremeños.

Este fin de semana se juegan menos, pero también es importante. Los de Monteagudo quieren volver a ganar tras el tropiezo en Villanueva y seguir ejerciendo de líderes ante la presión del Marbella que se colocó el domingo a un punto.

En el amistoso del miércoles ya tuvo minutos Aketxe, que lleva semanas sin poder entrar en la lista de convocados. Sergio Jiménez, con un golpe, no está para poder jugar si el partido fuera hoy, porque fue el único que ayer entrenó al margen del grupo. Hugo Rodríguez no jugó la semana pasada por lesión, pero el único descartado es Pau Torres. El que ya está recuperado del todo es Moussa.Todavía siente dolor, pero cada vez menos y no le impide jugar.

El delantero reconocía que ha sido un inicio de semana duro por la derrota, pero que ya está olvidada y que ponen toda su atención en la visita del Mérida. Cree además que en casa deben mostrarse fuertes y sacar el partido.

Por su parte, el Mérida de Loren llega tras un triunfo ante el Jumilla, pero en una situación complicada de la tabla. Tiene las bajas de Javi Gómez y Aguza y pendiente de prueba a Aguilar.