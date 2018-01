El Efesé descarta a Dorronsoro y se interesa por Felipe, Buigues y Craninx Jon Ander Felipe, meta del Toledo, en una imagen de archivo. / LV El portero del Lorca no entra en los planes del club porque tiene 32 años y Belmonte busca un cancerbero menor de 23 años para sustituir a Pau Torres FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 25 enero 2018, 08:12

El Efesé aún no tiene cerradas las dos últimas operaciones que va a acometer en este mercado de invierno. En el club siguen trabajando, pero de momento no hay avances. No hay urgencias, pero es cierto que el tiempo se agota. No obstante, la realidad a día de hoy es que el portero y el atacante que se incorporarán a la plantilla antes del 31 de enero no están ni mucho menos cerca. Es más, se da por hecho que no llegarán hasta la semana que viene. El mercado echa el cierre el próximo miércoles y, de nuevo, en la entidad albinegra van a tener que apurar el plazo.

Un nuevo jugador de campo vendrá, pero no es necesario al 100%. Sí que lo es la llegada de un portero, a pesar de que Pau Torres dio ayer la la alegría del día al aparecer por el entrenamiento y completar una sesión de carrera continua por el campo de la Esperanza. Pese a ello, un par de meses más de baja no se los va a quitar nadie al meta catalán, ex de Lleida, Alavés y Valladolid. Así las cosas, el casting sigue y los ofrecimientos se multiplican cada día.

En las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que el elegido para sustituir a Pau Torres fuera el cántabro Francisco Ramón Dorronsoro, de 32 años. Es el portero titular del Lorca FC, en Segunda, pero el club de Xu Genbao se ha convertido en un auténtico polvorín en las últimas semanas y de allí está saliendo mucha gente. De hecho, aunque Dorronsoro completó los 90 minutos el pasado fin de semana ante el Huesca, el martes no participó en el amistoso que el conjunto de Fabri disputó en Pinatar Arena ante los chinos del Yanbian. Y parece que si se confirma la venta del club, Dorronsoro abandonaría el Lorca.

Pau Torres se entrenó ayer por vez primera tras su operación, pero aún le quedan dos meses de baja

Hubo contactos informales con el Cartagena, pero el club de Paco Belmonte ha descartado al cancerbero cántabro por un solo motivo: su edad. Dorronsoro tiene 32 años y la idea del dueño del Efesé es ocupar la ficha senior que le queda con un jugador de campo y completar la portería con un meta sub 23. Así, el meta del Lorca no vendrá al Efesé.

Varias alternativas

El Cartagena ha negociado en los últimos días con el Villarreal y con el Barça, en busca de una cesión. Quería traer a un portero sin minutos en uno de esos dos filiales y hubo contactos avanzados con el navarro Jokin Ezkieta, suplente del Barça B y quien la pasada temporada defendió como titular la meta del Sabadell. Pero la entidad azulgrana se niega a ceder al jugador y, por tanto, Belmonte se ha visto obligado a seguir hablando con representantes y valorando ofrecimientos.

De entre los muchos nombres que se han barajado, destacan tres opciones. Son menores de 23 años y en los tres casos hay opciones reales de terminar consiguiendo una cesión hasta el próximo 30 de junio. Una opción es la de Iván Buigues, portero alicantino de 21 años que está a la sombra de Falcón en el Hércules. Aún no ha jugado ni un solo partido en Liga este año y quiere marcharse. El problema es que tiene contrato con la entidad alicantina hasta 2020. Y parece que el Hércules no está dispuesto a desprenderse de él en estos momentos.

Otra alternativa interesante es la que ofrece el meta hispano-belga Alexandro Craninx, de 22 años. Es un chico formado en el Real Madrid que la pasada campaña disputó tres partidos con el Castilla, en Segunda B. En verano se desvinculó del club blanco y firmó por el Sparta de Rotterdam, actual colista de la Eredivisie holandesa. Allí tampoco tiene minutos.

Y otro de los porteros que está en la órbita albinegra es Jon Ander Felipe, de 22 años y suplente del Toledo. Se formó en las categorías inferiores del Athletic y llegó hasta el filial bilbaíno. Después pasó por Logroñés y Llagostera.