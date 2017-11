El Efesé defiende el liderato ante el Betis B Ceballos, en primer plano, en una seisón de trabajo. / J. M. Rodríguez / AGM Las numerosas bajas por sanción y por lesión marcan a dos equipos que tienen objetivos totalmente antagónicos. El Cartagena quiere imponerse ante un filial en casa, tras haber empatado con el Córdoba B y con Las Palmas Atlético MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 25 noviembre 2017, 02:05

El Cartagena tiene varias misiones en su nueva defensa del liderato. Al jugar en casa y ante un rival de la zona baja como el Betis B la exigencia debe ser máxima para quien encabeza la clasificación del Grupo IV. A pesar de las numerosas bajas, el primer objetivo es sumar los tres puntos que además, supondrían seguir mirando desde arriba a los 19 equipos restantes y poder aprovechar para abrir diferencias si algún enemigo directo pincha durante la jornada.

De hacerlo además, metería presión al resto porque tan solo el Cartagena y el Murcia juegan de forma anticipada por sus respectivos compromisos coperos del próximo miércoles ante el Sevilla y el Barcelona.

Pero también es importante el encuentro para despejar las dudas que han supuesto las últimas visitas de los filiales al municipal Cartagonova. Los albinegros, que ganaron en Granada 0-1, se han atascado en casa ante los dos filiales que hasta el momento han jugado en Cartagena y aunque ambos partidos terminaron en empate no se parecieron en nada.

Ante el Córdoba B, sin ser un partido brillante, los cartageneristas tuvieron ocasiones de gol suficientes para haber ganado con solvencia el encuentro. Moussa en particular pudo haber marcado varios goles en la primera mitad.

Diferente fue ante Las Palmas Atlético, que siendo colista hizo trabajar a los de Monteagudo para sacar un punto después de adelantarse de penalti en un partido que no fue acorde al nivel del Efesé. No quieren repetir aquella imagen, conformarse con algo menor que un triunfo ante un equipo joven que debe tener cierta ansiedad por salir de los puestos de descenso y evitar el aliento del Jumilla y del Lorca que han empezado a sumar en un grupo en el que nadie se rinde y que vivirán mañana un derbi en la ciudad vinícola. Los sevillanos tienen quince puntos y están a un punto de la promoción y a dos de la salvación. Todo está muy ajustado.

Además, el filial verdiblanco ha sido de fastidiar al Cartagena en tardes importantes. Le hizo perder la primera plaza con Pacheta en el banquillo y también llevaron a los albinegros a no poder evitar la promoción de descenso en la llegada de Belmonte a la entidad.

Al partido llegan con una diferencia de 12 puntos. Los de casa han marcado 20 goles y han encajado 13 en las primeras quince jornadas. Los visitantes han marcado 16, pero han recogido de sus redes 22 goles.

Muchas bajas

Una cosa tienen en común esta semana. Ambos equipos llegan con muchas ausencias por lesiones y sanciones. El parte de guerra de los albinegros hará a Monteagudo completar la lista con jugadores del filial y salir con un centro del campo inédito. Están totalmente descartados; Miguel Ángel Cordero que tiene para un mes, Gonzalo Poley y Óscar Ramírez. Jesús Álvaro y Pau Torres son serias dudas.

No jugarán por sanción; Sergio Jiménez, Chavero y Moisés García, que fue sancionado por el comité con cuatro partidos por su expulsión en Badajoz con roja directa.

Lo normal es que repita Marcos en la portería y que la defensa sea la formada por Ceballos, Mejías, Zabaco y Morros. En el pivote defensivo estará Alberto Aguilar, con cuatro jugadores por delante como Cristo, Kuki Zalazar, Hugo Rodríguez y Álvaro González. La mejor noticia es que regresa Aketxe, el máximo realizador del equipo. En el Betis estará en punta Loren, el 'pichichi' del Grupo IV en estas quince primeras jornadas. Ya suma diez goles.

También el Betis B llega con bastantes bajas a la ciudad portuaria. Por lesión se pierden la cita; Liberto, Juanjo Mateo, Pozo y Dan Ojog. Tampoco estarán a disposición del técnico Nacho e Hinojosa, sancionados.

Una oportunidad

José Juan Romero analizaba en la web del propio rival las ausencias del FC Cartagena. «Las plantillas de estos equipos en estos niveles son muy fuertes. Además, las bajas muchas veces suponen un estímulo en determinados equipos y según la plantilla. Es un equipo que tiene muy pocas lagunas. Llevan varios años con el mismo entrenador, con una idea de juego y unos conceptos muy claros. No encuentro muchos defectos en este rival. Tendremos que hacer las cosas muy bien y que ellos no tengan un día extraordinario. Intentaremos ser nosotros mismos. Si somos capaces de respetar nuestro estilo, seguro que tendremos opciones», indicó el técnico en la previa.

La semana pasada empataron a tres goles contra el Jumilla de Pato. Mostró sus carencias encajando dos goles antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora juego y sus virtudes al no ceder en el intento de la remontada y sumando un punto en los últimos instantes del encuentro disputado en su ciudad deportiva.

El técnico del filial ve el encuentro en el Cartagonova como una gran oportunidad. «Lo vemos como una posibilidad de hacer algo importante. Sabemos que vamos al campo del mejor equipo de la categoría, que, además, está en un momento fuerte. Es muy difícil pero no es la primera vez que este equipo ha hecho cosas difíciles y estamos convencidos de que en algún momento iremos en la dirección que queremos», advertía el bético. Quiere que los suyos dominen el encuentro y como Monteagudo prefiere que no sea un partido de ida y vuelta. «Los dos equipos intentaremos ser dominadores. No les interesa correr porque nos darían más opciones pero tampoco ese es nuestro estilo, ni tampoco queremos partidos abiertos. Pretendemos lo contrario, que el domino sea nuestro y que no tengan el balón. Si lo logramos, tendremos muchas posibilidades».

En la convocatoria han metido a cuatro jugadores juveniles y presentarán un once titular con una defensa inédita, porque es la demarcación con más ausencias para su visita al feudo albinegro y con una baja media de edad.

Ganar supondría para el Cartagena meter presión a sus perseguidores más directos, ya que todos jugarán mañana conociendo el resultado de los de Alberto Monteagudo. El segundo clasificado es el Extremadura que suma un punto menos que los cartageneristas y tiene que visitar el campo del Villanovense en el derbi extremeño.

Con tres menos que el Efesé está el Écija que tendrá que visitar al Granada B, que tan solo tiene un punto menos y el cuarto, con los mismos 24 puntos, es el Marbella. Los andaluces juegan en casa ante El Ejido mañana por la mañana.

El ambiente

Cuando los partidos son en sábado por la tarde es difícil presagiar el número de personas que acudirán a la cita quincenal con el Cartagena. El encuentro es televisado y en un horario en el que los comercios siguen abiertos. Sin embargo, las mujeres entran de forma gratuita y sin tener que presentar entrada para acceder al campo. Es la forma en la que el FC Cartagena ha querido sumarse a la amplia campaña municipal contra la violencia de género que está dando datos enormemente dolorosos en nuestro país y que hace unos meses se cobró una vida en Cartagena.

Los fieles albinegros no se perderán una cita que entraña más importancia que la puede asociarse a recibir a un filial, que además llega colocado en una de las posiciones de descenso.