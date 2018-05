Fútbol | FC Cartagena El Efesé, los Cuatro Santos y un café Miembros del club Cuatro Santos Cartagena, en Anfield, con la bandera albinegra. / La Verdad. Liverpool, Colombia, Japón y Barcelona son algunos de los lugares en los que los aficionados del Cartagena disfrutaron el sábado de la victoria ante el Rayo Majadahonda (2-1) MAITE FERNÁNDEZ Cartagena Lunes, 21 mayo 2018, 08:44

Ella, Patricia, perfecciona sus asiáticos. Cada vez tienen mejor pinta. Es ilicitana, pero este fin de semana tuvos dos partidos de máxima tensión, porque José Luis, su pareja, es cartagenero y muy albinegro. Han tenido la fortuna de ver los dos partidos en directo, desde el campo.

Otros no pudieron estar el pasado sábado en el Cartagonova, pero desde los lugares más recónditos del mundo había sufridores de un equipo que quiere escribir una buena página de su historia. El conocido como el 'Pirata', Miguel Carrascosa, lo tuvo que ver en un bar de Vega de San Mateo (Canarias), lugar en el que está trabajando. Desde Medellín (Colombia), desde Japón, Islandia u Holanda se seguía un partido que despertó todavía más a una 'Efesemanía' que no tiene fronteras y va a toda carrera hacia Madrid, porque ahora todo el mundo quiere estar en la gran cita del curso. Quieren que sea la última y eso sería muy bueno para todos los que el sábado padecieron y celebraron el primer parcial de una eliminatoria que tendrá su resolución el próximo fin de semana. No será sencillo y habrá muchos que tengan que conformarse con verlo por televisión. Eso sí, la frase del fin de semana es la siguiente: «Yo tengo un amigo que vive en Majadahonda y puede...».

Entre los muchos seguidores del FC Cartagena que lucieron orgullosos sus colores fuera de la ciudad estaban los corredores del Club Cuatro Santos Cartagena de atletismo. Con ese nombre tenían que ayudar y, aunque se perdieron el encuentro, llevaron la bandera de la entidad a todo un templo del fútbol.

Anfield fue cartagenerista durante un rato. Tras disfrutar del triunfo en la distancia, tomaron fuerzas para participar ayer en la maratón de Liverpool. Llevan pocos meses de andadura como entidad pero, como el Efesé, están llevando el nombre de Cartagena con orgullo.

Algunos otros estaban repartidos por la geografía nacional. Tarragona, Valencia, Palencia y muchos en Madrid. Algunos estarán en Cartagena en la vuelta. Han tenido mala suerte con el orden de los partidos, aunque la hoja de ruta sigue siendo muy parecida a la de Alcoy. Allí tampoco cabían todos los que querían ir. Allí también tenían muchos un amigo que... La locura por las entradas arranca y la ilusión por seguir dando pasitos hacia el fútbol profesional. Sin duda, la afición ha dado un paso de gigante este pasado fin de semana. Se tragó sus miedos para no perjudicar al equipo y sacó fuerzas para animar, desde el campo o desde la tele. Cada uno hizo lo que pudo. De hecho, algunos han pagado un mes del paquete de fútbol de la tele con la esperanza de ver el ascenso del Efesé a Segunda, y que merezca la pena la inversión.

Hubo comuniones con gritos de gol y también cumpleaños. También mucha gente que trabajaba y tuvo que limitarse a la radio o a las redes sociales. Otros, tuvieron que estar apenas sin noticias durante los noventa minutos. Esos sí que lo pasaron mal, porque además las comunicaciones dentro del estadio eran complejas por la cantidad de móviles que se acumularon en el recinto. Con buena o mala comunicación, ahora el objetivo es no quedarse sin ir a Madrid. Puede una cita histórica que el los hinchas del Efesé esperan desde hace seis años, cuando el equipo descendió.