El Efesé busca el premio gordo en Talavera Alberto Monteagudo chutando en el entrenamiento de ayer, en el campo de la EF Esperanza. / Antonio Gil / AGM El modesto equipo que entrena Fran Alcoy es el último obstáculo para repetir la hazaña de hace cuatro años y medirse a un rival europeo en la cuarta ronda de la Copa. «Pasar no es una obligación, pero sí una ilusión. Y más cuando lo tenemos ya tan cerca», confiesa el técnico Monteagudo FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 20 septiembre 2017, 03:12

En diciembre se cumplirán cuatro años de aquello. Vino el Barça de Tata Martino, sin Messi pero con Neymar. Sin Piqué pero con Puyol. Sin Iniesta pero con Cesc Fábregas. Fue la locura, lo nunca visto anteriormente en Cartagena. La ciudad se vistió de 'Champions' por primera y última vez. Y fue precioso, ya que además el equipo que entonces entrenaba Luis Tevenet dio la cara en el Cartagonova (1-4) y en el Nou Camp (3-0). El abultado resultado final no hace justicia a los merecimientos del cuadro albinegro en aquella histórica eliminatoria en la que los Limones, Mariano Sánchez, Carlos David, De Lerma, Megías, Antoñito, Fernando y compañía vivieron días de vino y rosas. Demasiado castigo ese 7-1 total, desde luego. Parecía que pasarían décadas hasta que aquello se repitiera. De hecho, 18 meses después de aquella fiesta casi hay entierro en Gran Canaria. Pero el Cartagena está hoy en disposición de repetir aquello. Está a un solo paso de lograrlo. Entonces, todo empezó en Tudela, con una goleada al Tudelano (1-4). Y ese espíritu de Tudela es el que necesita hoy el Efesé en Talavera de la Reina, donde le espera un campo lleno y una ciudad volcada.

«No es una obligación, pero sí una ilusión». Es la frase más destacada de todas las que pronunció ayer Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, unos minutos antes de subirse al autobús para poner rumbo a Talavera de la Reina, donde los albinegros disputan esta noche (El Prado, 20.45 horas) su primera final de la temporada. «Hemos pasado dos eliminatorias muy duras, ante dos de los cuatro favoritos a priori para ascender a Segunda A. Y ya que estamos tan cerca de esa cuarta ronda hay que hacer el último esfuerzo. Sabemos lo que supondría estar en los dieciseisavos de final y jugar contra un grande de Primera, sobre todo a nivel económico. Y vamos a Talavera con todo», añadió el entrenador manchego.

Kuki Zalazar y Adama, que fueron titulares ante el Villanovense, se han quedado fuera de la lista

No recordó, sin embargo, que en las últimas temporadas varios de los equipos que alcanzaron la cuarta ronda en la Copa acabaron ascendiendo meses después en la Liga. Fue el caso de la Cultural Leonesa la pasada campaña, del Reus y el Cádiz hace dos años y del Huesca de Luis Tevenet hace tres temporadas. Además, es muy habitual que los equipos que llegan a la eliminatoria copera contra los grandes de Primera acaben entre los cuatro primeros de su grupo en Segunda B y disputen el 'play-off' de ascenso en junio. Así, esa leyenda que dice que la Copa distrae de lo importante, que es la Liga, cae sola por su propio peso.

Melchor. Extremo: Ex de San Roque y Algeciras, ya sabe lo que es marcarle al Efesé. Rápido, versátil y con desborde. Puede ocupar las dos bandas y ha marcado los dos goles del Talavera en Liga.

Aketxe. Delantero: Es el jugador del momento en el Cartagena y los cuatro goles en Liga le avalan. Todavía no se ha estrenado en la Copa, donde no obstante ha hecho dos buenos partidos.

En el capítulo financiero, en el Cartagena no hay urgencias. La pasada campaña se cayó a las primeras de cambio en la Copa, ante el Hércules, y la plantilla cobró casi todas las mensualidades por adelantado y se cerró el ejercicio con un pequeño superávit. Ahora, los jugadores ya han cobrado por adelantado la nómina de septiembre y la prima por pasar las dos primeras eliminatorias de Copa del Rey. El club les ha entregado la mitad de la recaudación del encuentro ante el Mirandés, algo más de 15.000 euros.

No obstante, Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis han hecho especial hincapié desde agosto en la importancia que tenía la Copa en este inicio de temporada, especialmente después de que el sorteo deparara que los dos primeros partidos serían en el Cartagonova. Una gran taquilla el próximo 25 de octubre allanaría completamente un camino que ya está bastante despejado. Además, el plus de ilusión en el entorno y el empujón que supondría para la campaña de abonados (aún en marcha y rozando los 6.500 carnés vendidos) invitan a tomarse el partido de esta noche como lo que es: una auténtica final anticipada.

El Prado, una caldera

En El Prado la vida no es sencilla. Bien lo saben los jugadores del Toledo y del Antequera, que mordieron el polvo en las dos primeras rondas coperas ante un Talavera que suple su falta de calidad con trabajo, despliegue físico, bravura e intensidad. Es cierto que los de Fran Alcoy han perdido los dos partidos de Liga que han jugado en su campo. Pero tanto el Fuenlabrada como el Racing de Ferrol (ambos ganaron allí por 0-1) sufrieron de lo lindo y tuvieron un punto de suerte que les hizo salir vivos del estadio talaverano.

«Es un campo grande y en el que se puede jugar. Es una buena noticia para nosotros. Es evidente que el ambiente juega a su favor, que van a llenar el campo y que nos van a apretar. En ese sentido yo estoy tranquilo, porque venimos de hacer un gran partido a domicilio en La Condomina y el año pasado fuimos el mejor equipo de la categoría a Segunda B. Si estamos a nuestro mejor nivel y hacemos las cosas que tenemos que hacer, hay muchas posibilidades de superar la eliminatoria. Si no es así, sufriremos», resumió ayer Monteagudo.

Monteagudo, no obstante, no asume el rol de favorito. «Esto es Segunda B y todos los partidos son igualados. El colista le puede ganar al líder en cualquier grupo. Sobre el papel, somos superiores porque hemos ganado más partidos que ellos en la Liga. Pero venimos de un partido ante el Villanovense en el que no estuvimos bien y ya vimos lo que pasó. En esta categoría, si no estás a tope cualquier rival te puede ganar. Y además ellos tienen a su favor el factor campo. No va a ser un partido sencillo, ni mucho menos».

Monteagudo se ha llevado a Talavera de la Reina a 18 futbolistas, por lo que esta noche tendrá que dejar a dos en la grada. Al lesionado Aguilar se unen los descartes de Morros, Kuki Zalazar, Farisato y Adama, que no han viajado. Sobre el centrocampista costamarfileño, explicó que «es un jugador que puede explotar y llegar muy arriba. Está compaginando filial y primer equipo y el otro día estuvo sensacional. Adama es un pivote con velocidad y eso me gusta mucho. Vamos a ir poco a poco con él, pero va a tener sus oportunidades y ha demostrado que está preparado para ser titular en este Cartagena», dijo. Moisés, Cordero, Sergio Jiménez, Cristo y Álvaro González van a volver al 'once'.