El Efesé busca el liderato en La Condomina ante el UCAM Alberto Monteagudo, en el entrenamiento de ayer en Pinatar Arena. / Antonio Gil / AGM Monteagudo entiende que «ser primero ahora es anecdótico, pero sí necesitamos ganar nuestro primer partido fuera de casa» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 9 septiembre 2017, 02:34

El liderato en juego en La Condomina. UCAM y Cartagena repiten hoy (19.30 horas) el enfrentamiento de hace diez días con el primer puesto en el aire. Los murcianos han ganado los tres partidos de Liga y su único disgusto (el del Cartagonova en Copa del Rey) ya está olvidado. Sorprende lo bien que se ha aclimatado el equipo universitario a la categoría después de su traumático descenso y, sobre todo, la rapidez con la que Planagumà ha encajado las piezas (casi todas nuevas) para que el UCAM esté desde el primer día en lo más alto de la clasificación. Pol Ballesté es baja por unos problemas estomacales y Fran Pérez podría volver al centro de la zaga. Todo lo demás será lo que ya conocemos, con Arturo en punta y Urko Arroyo y Marc Fernández en los costados.

Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, sabe que el test de esta tarde es duro. La de La Condomina es una de las salidas más complicadas de todo el curso y llega muy pronto. «Es un partido importante, contra un equipo fuerte, recién descendido de Segunda y que tiene las ideas muy claras. Nosotros hemos empezado bien, tuvimos el disgusto de El Ejido y necesitamos ganar nuestro primer partido fuera de casa y sumar los tres puntos nos reforzaría mucho».

El meta Pau Torres y el zaguero Juan Carlos Ceballos entrarán hoy en el 'once'. «Ceballos estuvo bastante bien el miércoles después de una pretemporada con molestias en el rotuliano. También podría jugar Aguilar, que nos gustó mucho contra el Melilla siendo su primer día. Hay más opciones para el puesto de central. Josua [Mejías] acaba de llegar, pero tiene una pinta muy buena. Es duro y rápido. Y además tenemos a Mauro, que tiene el perfil zurdo y en principio es el recambio natural de Zabaco. Decidiremos según nos convenga para este tipo de partido y este tipo de delantero que tiene el UCAM. A Arturo le gusta jugar al espacio y eso influirá en nuestra decisión», señaló ayer el preparador del Cartagena.

«Ser primero ahora es anecdótico. No me preocupa. Vamos a poner un equipo competitivo y vamos a seguir dando pasos para mejorar. Eso es lo que me interesa. Lo importante es seguir en esta buena línea, sumar muchas victorias y ponerle la guinda a esta trayectoria en junio con el ascenso que todos soñamos», dijo Monteagudo. Se han llenado dos autobuses de aficionados cartageneros y se prevé que unos 300 seguidores albinegros estén hoy en la grada lateral de La Condomina. El precio de las entradas es de 15 euros.