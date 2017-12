Fútbol | Segunda B El Efesé busca calma en Écija antes del parón navideño Alberto Monteagudo y su segundo, Juanlu Bernal. / Antonio Gil / AGM Un triunfo en San Pablo ante un rival en crisis le convertiría en campeón de invierno y serviría de bálsamo tras una primera vuelta llena de sobresaltos FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 16 diciembre 2017, 11:47

El Cartagena no está para distracciones. Es el líder, pero su primer puesto no está aún sustentado por fuertes pilares. Necesita seguir sumando de tres en tres para ir poco a poco convirtiéndose en un líder sólido y, por eso, esta tarde en Écija está obligado a encadenar su tercer triunfo consecutivo e irse de vacaciones con toda la tranquilidad que le ha faltado durante una primera vuelta demasiado tumultuosa. La ocasión es propicia. Es verdad que el Écija fue el equipo revelación y durante siete semanas estuvo en la cima, justo en el lugar que ahora misma ocupan los de Monteagudo, pero llega a este último partido del año en plena crisis de juego y resultados. Suma siete jornadas sin conocer la victoria y ha bajado al undécimo puesto.

«El Écija es un equipo diferente y ha demostrado en esta primera vuelta su peligrosidad. En muchos partidos ha jugado con tres centrales, con carrileros largos y con Moyita entre líneas, un jugador del que todo el mundo habla porque lo ha hecho muy bien. Arriba tienen a Juan Delgado y a Canillas, más Ezequiel, que lleva 8 goles. Los he visto cuatro veces y no es casualidad que hayan estado arriba. Es una salida muy complicada para nosotros. Ahora están en una época mucho peor, ya que llevan siete jornadas que no ganan y están en peor momento, pero lo han hecho muy bien y son un buen equipo», cuenta sobre el Écija el entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo.

El manchego sorprendió ayer dejando fuera de la lista al central Moisés, quien ya estaba disponible tras cumplir el pasado domingo el cuarto y último partido de sanción tras su expulsión en Badajoz. Jugará Alberto Aguilar en su puesto y el cordobés, que parecía tener los dos pies fuera del club hace solo un mes, dispone hoy de una nueva ocasión para reivindicarse y convertirse en compañero habitual de Míchel Zabaco en el eje de la zaga. A la espera de saber cómo termina el 'caso Moisés', cuyas consecuencias a día de hoy son absolutamente impredecibles, Aguilar se abre paso tras una primera vuelta en la que ha estado inédito.

Cristo, lesionado

Tampoco han viajado a Écija el lateral Ceballos, quien cada vez cuenta menos para Monteagudo, y el mediapunta Cristo Martín, en su caso porque sigue lesionado. Los médicos no querían que forzara y esperan que durante este parón de 20 días se recupere definitivamente de las molestias que arrastra en el gemelo desde hace más de un mes. La idea es que el tinerfeño esté ya al 100% en el primer partido del próximo año, ante el Recreativo, que se jugará el domingo 7 de enero, a partir de las 12.00 horas, en el Nuevo Colombino de Huelva.

Volviendo al partido de esta tarde en Écija, lo normal es que Monteagudo repita el 'once' que ganó el pasado domingo a la Balompédica Linense. Cordero, ya recuperado de su última lesión, está en la convocatoria y podría tener minutos en el segundo tiempo. También ha viajado Poley, olvidada ya su fascitis plantar. Aketxe, Jesús Álvaro y Óscar Ramírez están en condiciones y, en principio, no tendrán problema para aguantar los 90 minutos.

Sobre cómo afronta el duelo de esta tarde, Monteagudo señala que «desde que soy entrenador me preocupo mucho más de mi equipo que del contrario. El 90% del trabajo de la semana va enfocado a hacerle daño al rival y no a defender las virtudes de ellos. Queremos la pelota y queremos ser los protagonistas, aunque lógicamente ellos tienen buen nivel y sabemos de qué manera nos pueden hacer daño. En eso también incidimos».

En el Écija, un histórico de Segunda B que ha vuelto este año a la categoría y está presidido desde hace 14 meses por el empresario surcoreano Yung Gon Park, se agolpan las buenas noticias para su técnico, Juan Carlos Gómez. Recupera para el partido de hoy a David Castro, Moyita, Juan Delgado y Adri Crespo. Eso sí, tiene problemas en el centro de la zaga debido a las ausencias de Luis Martínez y Curro Pérez.