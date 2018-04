Doce de quince para ser campeón Hugo Rodríguez saca un centro en el derbi del pasado domingo. / Javier Carrión / AGM El Cartagena ya solo puede permitirse un tropiezo más si quiere acabar la Liga en primera posición. Badajoz, Lorca y Écija en casa y las salidas al campo del Betis y del Linense, últimas finales del Efesé FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 10 abril 2018, 09:32

La derrota en el derbi deja al Cartagena con un estrechísimo margen de error de cara a los cinco últimos partidos del campeonato regular. Tan estrecho que los albinegros, tras perder en Murcia, ya solo pueden permitirse un fallo más si quieren terminar la Liga en primera posición. Llegados a este punto, todos los cálculos de unos y otros coinciden en que para ser campeón harán falta 72 puntos. Con 69, 70 o 71 tal vez dé, pero entonces habría muchas posibilidades de un empate con el Marbella o incluso un triple empate con los malagueños y el Real Murcia. Y en ambos casos el average dejaría a los de Alberto Monteagudo sin primer puesto. Así las cosas, el Efesé necesita sumar doce de los últimos quince puntos para asegurarse la primera plaza y disputar el 'playoff' de ascenso con red.

El calendario que le queda al Efesé no es tan sencillo como algunos pueden pensar. Para empezar, este domingo visita el Cartagonova un rehabilitado Badajoz, que ha sido capaz de dar un gigantesco salto en la clasificación esta semana tras ganar al Jumilla (2-0) en una auténtica final por la permanencia. Con esa victoria, los pacenses han subido seis puestos de golpe en la tabla y ya tienen un colchón de cinco puntos con respecto a la zona de descenso.

Marbella Posición Primero, con 60 puntos. En casa Recibe al Recre, Melilla y Villanovense. A domicilio Visita a El Ejido y al UCAM. Cartagena Posición Segundo, con los mismos puntos que el líder. En casa Badajoz, Lorca Deportiva y Écija. A domicilio Betis Deportivo y Linense. Real Murcia Posición Tercero, a cuatro puntos del líder. En casa Extremadura, Betis y Linense. A domicilio Badajoz y Lorca Deportiva. Extremadura Posición Cuarto, a dos puntos del Murcia. En casa Villanovense y Betis Deportivo. A domicilio Real Murcia, CD Badajoz y Mérida.

El equipo de Juan Marrero ha ganado cinco partidos, ha empatado cuatro y ha perdido cinco veces en esta segunda vuelta. Los pacenses son mucho más fuertes como locales que como visitantes. De hecho, solo han ganado dos partidos a domicilio en toda la Liga. Pero hay que destacar que uno fue en Marbella (0-1). El otro, en el Artés Carrasco de Lorca (1-4). El veterano Guzmán Casaseca está anotando goles fundamentales en las últimas jornadas.

Luego vendrá la penúltima salida del año. Habrá que jugar en la Ciudad Deportiva del Betis, donde espera un rival que en la primera vuelta ya le hizo un roto descomunal al Efesé en el Cartagonova. Aquel 1-4 abrió una crisis importante en la entidad albinegra, rápidamente taponada eso sí por una posterior racha de cinco triunfos consecutivos.

Sin nada en juego

El conjunto de José Juan Romero cosechó el domingo ante Las Palmas Atlético su tercer empate consecutivo y sigue complicándose su futuro en la categoría. La promoción se le queda a cuatro puntos de distancia y este fin de semana tiene otro dramático encuentro contra el Jumilla. Si pierde, el partido ante el Cartagena sería su última bala para pensar en el milagro de la salvación. En cualquier caso, el filial verdiblanco tiene calidad para ganar a cualquier rival, por muy hundido que esté en la tabla. El Cartagena está avisado desde aquel 1-4.

Los tres últimos rivales del Cartagena serán el Lorca (en casa), la Balompédica Linense (fuera) y el Écija (en casa). En principio, da la sensación de que ninguno se jugará nada ante el Efesé. El cuadro lorquino llegará virtualmente descendido si no gana en las dos próximas jornadas a Las Palmas Atlético y Jumilla, dos rivales directos en la pelea por la permanencia. El Linense ya está en tierra de nadie y lo lógico es que el Écija sume los cuatro puntos que le quedan para salvarse en las cuatro próximas jornadas. No obstante, que un rival no se juegue nada no significa que ponga las cosas fáciles. En este sentido, están muy frescos en la memoria de los aficionados albinegros los recuerdos de los partidos del año pasado contra el Jumila, la Balompédica Linense y el Recreativo de Huelva. Ninguno de los tres se jugaba nada y el equipo de Alberto Monteagudo solo fue capaz de sumar dos puntos de nueve posibles en las tres últimas jornadas.

El Marbella, por su parte, también juega tres partidos en casa y dos fuera, y se enfrenta en el tramo final al Melilla y UCAM, equipos que, a estas alturas, aún mantienen opciones de 'playoff'. El Murcia, tercero, tiene un buen calendario por delante, ya que, de los cinco partidos que restan hasta el final de la primera fase de la Liga, juega tres partidos como local, uno en el Artés Carrasco ante el Lorca y otro en el Nuevo Vivero de Badajoz. Los de Salmerón cogen al equipo que deja el Cartagena. En cuanto al Extremadura, su primera 'final' de las cinco que quedan será en la Nueva Condomina, mientras que una semana más tarde recibirá al Villanovense, octavo. Tras este derbi extremeño disputará dos más, ante el Badajoz y Mérida, para acabar la liga regular ante el Betis Deportivo.

Acuerdo con Adidas

En otro orden de asuntos, el FC Cartagena anunció ayer que ha llegado a un acuerdo con la firma alemana Adidas para que vista al primer equipo, al filial y a los conjuntos de las categorías inferiores durante las tres próximas campañas. El acuerdo fue firmado ayer en Cartagena entre Paco Belmonte y Carlos García Gracia, responsable de la marca. «Para una institución como la nuestra es un orgullo comenzar este camino junto a un club con un gran proyecto de futuro como es el FC Cartagena. La gestión que está realizando el Efesé tanto a nivel deportivo como institucional nos hace ser muy optimistas de cara a pensar que éste será el comienzo de un largo camino juntos», apuntó ayer García Gracia. Belmonte añadió que «esto es un paso más para el proyecto que estamos liderando, en el que buscamos unirnos a los mejores en todos los ámbitos, con el único objetivo de seguir creciendo». De este modo, el 30 de junio acaba la vinculación con Joma.