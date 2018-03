El Cartagena despierta a tiempo

El Cartagena estuvo muy cerca de perder en su salida a Gran Canaria, donde el filial de Las Palmas le pasó por encima en el primer tiempo y pudo noquearle en los primeros minutos del segundo. Sin embargo, los albinegros se mantuvieron en pie, no se fueron del partido, consiguieron marcar el gol del empate a doce minutos del final, por mediación de Rubén Cruz, y terminaron quedándose muy cerca de un segundo tanto que les hubiera dado la victoria.

1 Las Palmas B Josep; Parras, Álex Suárez, Curbelo, Yeremi; Pablo; Fabio, Artiles (Carlos González, minuto 71), Gopar, Benito (Joel, minuto 83); y Edu. 1 FC Cartagena Marcos; Óscar Ramírez, Aguilar, Míchel Zabaco, Morros; Cordero, Chavero, Diego Benito (Cristo, minuto 60); Kuki Zalazar (Rubén Cruz, minuto 46), Aketxe (Moussa, minuto 83) y Hugo Rodríguez. GOLES: 1-0, Edu (minuto 7). 1-1, Rubén Cruz (minuto 78). ÁRBITRO: Hernández Maeso (extremeño). Amarillas al local Benito; y a los visitantes Aketxe y Rubén Cruz. CAMPO: Anexo del Estadio Gran Canaria. Unos 200 espectadores.

La mañana no pudo empezar peor para los pupilos de Alberto Monteagudo. Un pelotazo desde su área de Parras servía para que el ariete Edu se plantara solo delante de Marcos, tras comerse el bote Míchel Zabaco y cerrar muy mal Alberto Aguilar. El delante local batía al portero del Efesé con un tiro cruzado. Era el minuto 7. Mediado el primer periodo, en una jugada parecida, Marcos se estiraba y sacaba una buena mano para impedir el segundo de Edu.

En los primeros compases del segundo acto, un remate de Edu, que de nuevo se adelantaba en el primer palo a Zabaco, daba en la madera. Y el local Gopar, solo delante de Marcos, enviaba la pelota por encima del larguero. Los albinegros estaban fuera del partido y hasta que Aketxe soltó un derechazo que obligó a Josep a hacer su primera parada del encuentro, a la hora de juego, no despertó el Cartagena.

Mejoraron los visitantes con la entrada al terreno de juego de Rubén Cruz y de Cristo. El primero hizo su quinto gol con la camiseta del Cartagena, al cabecear perfectamente a la red otra gran asistencia de Hugo Rodríguez. Tuvo el segundo en sus botas el delantero sevillano, en un remate en el segundo palo en el que se estorbó con Zabaco y en un disparo desde la frontal bien atajado por Josep. No obstante, la oportunidad más clara en un buen tramo final de partido de los visitantes fue para Chavero, cuyo derechazo no entró por culpa de la buena estirada del portero local.

Con este empate, el Cartagena sigue segundo, a dos puntos del Marbella, que ganó su partido por la mínima al Betis Deportivo (1-0). Y le saca siete puntos al quinto clasificado, que es el Melilla. El próximo sábado, los de Monteagudo reciben al Jumilla en el Cartagonova (18.30 horas).