El Sevilla resuelve por la vía rápida

El Sevilla dejó sentenciada la eliminatoria de dieciseisavos de final ante el Cartagena en la primera media hora del partido de ida, con dos goles de Sarabia y Correa que evidenciaron la clara superioridad del equipo de Berizzo, quien llegaba al Cartagonova en la cuerda floja y sacó un 'once' muy competitivo. No quería sustos y no los hubo. Los locales, que pudieron adelantarse en un centro chut de Álvaro González que casi sorprende a David Soria y un testarazo de Míchel Zabaco que pudo ser gol, dieron la cara y presentaron toda la batalla que pudieron. No les dio para ir con vida al Sánchez Pizjuán el próximo 29 de noviembre, tal y como quería Alberto Monteagudo.

0 FC Cartagena Marcos; Ceballos, Josua Mejías, Míchel Zabaco, Morros (Jesús Álvaro, minuto 55); Sergio Jiménez, Aguilar (Chavero, minuto 55); Álvaro González (Farisato, minuto 66), Kuki Zalazar, Dani Abalo; y Moussa. 3 Sevilla David Soria; Corchia, Geis, Lenglet (Jesús Navas, minuto 71), Carole; Krohn Dehli (Pizarro, minuto 58), Borja Lasso, Ganso; Sarabia, Ben Yedder (Muriel, minuto 46) y Correa. ÁRBITRO. Trujillo Suárez (tinerfeño). No mostró ninguna tarjeta. gOLES. : 0-1, Sarabia (minuto 24). 0-2, Correa (minuto 34). 0-3, Muriel (minuto 50). INCIDENCIAS. Cartagonova. 7.550 espectadores.

El técnico albinegro solo contó con dos hombres que habían sido titulares el domingo en Granada, el central Míchel Zabaco y el mediapunta Kuki Zalazar. Los dos jugaron los 90 minutos contra el Sevilla y, por cierto, fueron los mejores del Efesé, junto a Chavero, quien entró en el segundo tiempo. Con nueve suplentes más o menos habituales intentó el Cartagena mantener a raya a un rival que juntó sobre el fantástico césped del Cartagonova a atacantes del nivel de Correa, Sarabia, Ben Yedder o Ganso. Fue imposible.

24 minutos tardó el equipo de Berizzo en adelantarse. Ceballos cometió un error de novato y regaló la pelota a Correa en el balcón del área, este filtró un estupendo pase a Sarabia y el ex de Madrid y Getafe batió a Marcos en su desesperada salida con una preciosa vaselina. El meta local ya había sacado una gran mano para evitar el tanto de Correa y un pie milagroso para impedir que marcara Ben Yedder.

El Cartagena respondió al 0-1 con una gran internada de Álvaro González y un remate de cabeza de Moussa que se fue por encima del larguero. Y otra vez Zabaco pudo marcar para el Efesé. Su remate en el primer palo tras un córner sacado por Kuki Zalazar no fue remachado en el segundo por un desmarcado Sergio Jiménez. No perdonó el Sevilla, que hizo el segundo en el 34. Correa sentó con gran facilidad a Ceballos y Josua Mejías y, tras combinar con Ganso, superó con facilidad a Marcos.

En el descanso se quedó en la caseta un desangelado Ben Yedder y entró Muriel, quien anotó el 0-3 la primera vez que pisó el área local. La asistencia de tacón de Ganso fue estratosférica. Monteagudo quitó a Morros y Aguilar, absolutamente superados por el partido, y puso en liza a Jesús Álvaro y Chavero. El medio catalán se adueñó del centro del campo y tuvo la oportunidad de hacer el gol del honor. Un libre directo suyo rozó el poste con David Soria haciendo la estatua.

El Sevilla levantó el pie y el Efesé pudo combinar en algunas ocasiones. Aún así, Marcos salvó dos goles cantados a Muriel en dos jugadas de mucho mérito de Correa y Ganso. El Cartagonova, que se acordó de los fallecidos Puerta y Miki Roqué en los minutos 16 y 22 con dos emotivas ovaciones, aplaudió mucho a Jesús Navas cuando entró en el campo en el minuto 71. Al final, también reconoció el trabajo de su equipo en las eliminatorias previas y en este partido para el recuerdo ante un Sevilla de 'Champions'.