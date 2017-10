El Cartagena se estrella ante el colista

Decepcionante partido del Cartagena ante el colista del grupo, un Las Palmas Atlético que tuvo las mejores ocasiones en la luminosa y cálida mañana cartagenera y que incluso se vio capaz de hacerse con la victoria. Todo pasó en el último cuarto de hora. Se adelantó en el marcador el filial amarillo gracias a un gol de Artiles, ex del Efesé quien cumplió perfectamente con la ley de la maldición del 'ex'. Pero en la siguiente jugada, Moussa empató rematando desde el suelo con la cabeza, tras una buena internada de Hugo Rodríguez por la izquierda, la única en todo el encuentro.

1 FC Cartagena : Pau Torres; Óscar Ramírez, Moisés (Josua Mejías, minuto 56), Míchel Zabaco, Jesús Álvaro; Cordero, Poley (Kuki Zalazar, minuto 46); Álvaro González, Chavero (Moussa, minuto 76), Hugo Rodríguez; y Aketxe. 1 Las Palmas At. : Josep; Fortes, Suárez, Stephane, Curbelo, Azael; Pablo, Josemi (Fabio, minuto 73), Artiles; Benito (Carlos, minuto 66) y Aythami (Expósito, minuto 56). Goles: 0-1, Artiles, de penalti (minuto 78). 1-1, Moussa (minuto 79). El árbitro: Montero De Lerma (manchego). Amarillas al local Óscar Ramírez; y a los visitantes Artiles, Pablo, Josep y Fortes. El estadio: Cartagonova. 5.240 espectadores.

La primera parte del Efesé fue pésima. Monteagudo juntó en la sala de máquinas a Cordero, Chavero y Poley, pero eso no sirvió de nada. Los locales no pisaron el área visitante y les faltó intensidad, empuje y determinación. De este modo, el equipo canario se fue viniendo arriba y dispuso de dos buenas oportunidades para adelantarse en el marcador. Pablo chutó fuerte y raso tras un error de Poley y el balón se fue rozando el poste. Luego, Pau Torres sacó una buena mano abajo para desviar un zurdado de Azael.

En el segundo tiempo entraron Zalazar y Josua Mejías, pero nada cambió. El partido era horroroso, Álvaro González y Hugo Rodríguez lo intentaban con más corazón que acierto y nadie en el Cartagena tiraba del carro. Las Palmas Atlético tocaba con comodidad en el medio pero no tenía colmillo arriba. No obstante, Jesús Álvaro interceptó con las manos un centro lateral poco sustancioso de Fortes y el árbitro, a instancias de su asistente, pitó penalti. Artiles, quien no marcó en sus cinco meses en el Cartagena, cogió la pelota, la puso en la escuadra, adelantó a su equipo y pidió perdón a la grada.

En la siguiente jugada respondió el Efesé. En la mejor combinación de la mañana, Zalazar, Cordero y Jesús Álvaro combinaron en el balcón del área. El lateral habilitó a Hugo Rodríguez con un buen pase por alto y el centro del jerezano lo acabó mandando a la red Moussa, quien acababa de entrar en el terreno de juego, tras tocar antes en un defensa.

En los últimos diez minutos pudo pasar cualquier cosa. Álvaro González no supo definir tras una buena internada por la derecha, pero las dos mejores ocasiones fueron para el conjunto amarillo. En la primera, tras una inocente pérdida de Kuki Zalazar al borde del área, Zabaco evitó el gol de Artiles, aunque el rechace lo cazó Carlos y su potente chut no entró gracias a una gran parada de Pau Torres. En la siguiente acción, Expósito soltó un misil desde la frontal y la pelota se fue rozando la madera.

Con muchos pitos, bastantes pañuelos y algunos gritos contra el entrenador, Alberto Monteagudo, quien vio el partido en una cabina de prensa junto a su segundo Juanlu Bernal al estar ambos sancionados, acabó un mal partido del Cartagena ante su público, junto al de la tarde del Villanovense el peor de lo que llevamos de temporada.