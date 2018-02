El Marbella le quita el liderato al Efesé (0-1)

El Cartagena perdió el partido y el liderato ante un Marbella que leyó mejor un duelo vital, de los que valen más de tres puntos, y supo conservar la ventaja que le dio un golazo del centrocampista madrileño Carlos Indiano a la media hora de juego. El ex del Cartagena, que ayer hizo más en 90 minutos de lo que llegó a mostrar en los cuatro meses y pico que vistió la camiseta albinegra hace dos cursos, ejercutó con maestría un libre directo al borde del área y le dio a su equipo un triunfo que le coloca en lo más alto de la tabla.

Los costasoleños tienen ahora dos puntos más que el Efesé y además le ganan el 'average' al equipo de Alberto Monteagudo. En el partido de la primera vuelta también se impusieron por la mínima, con un gol de otro ex del Cartagena, Chus Hevia. El delantero asturiano no jugó este domingo en el Cartagonova porque está recuperándose de una importante lesión. A la espera de confirmar si el Extremadura se convierte o no en un conjunto fiable y regular con Rafael Martín Vázquez en el banquillo, da la sensación de que el primer puesto se lo jugarán Marbella y Cartagena en el tramo final de la temporada.

Salió a todo trapo el Cartagena, tirando de brío, empuje y fútbol para arrinconar al rival en su propia parcela. Recordó esta salida en tromba a la del duelo del curso pasado, cuando el Marbella era el líder y el Efesé era segundo. En aquella ocasión, a los cinco minutos ya ganaba el equipo de casa por 2-0. Esta vez sí supo aguantar el chaparrón el cuadro malagueño. Además, con el paso de los minutos los visitantes se fueron sacudiendo el dominio de los locales y, de la mano de un genial Indiano, se adueñaron de la pelota.

Primero salvó Marcos el tanto de Corpas, al sacar un pie milagroso y repeler el disparo a quemarropa del exterior marbellí. Y luego, tras una mano de Moisés al borde del área, Indiano cumplió con la maldición del ex y anotó el gol que acabaría provocando el cambio de líder en el grupo IV de Segunda B. El Efesé, que llevaba doce semanas seguidas en lo más alto de la tabla, pierde la primera plaza justo en la misma jornada en la que lo perdió la temporada pasada: en la 27. Entonces el beneficiado fue el Lorca FC, que acabó subiendo a Segunda.

En el segundo tiempo reaccionó el Efesé, que hizo méritos de sobra para anotar el tanto del empate. El árbitro balear Varón Acietón, muy protestado por la grada, anuló dos goles a los de casa, uno por fuera de juego a Moisés y otro por una clara mano de Rubén Cruz, quien por cierto debió ver la amarilla en esa jugada y ser expulsado. Sin embargo, el colegiado, absolutamente desnortado en una tarde para olvidar, se confundió y le sacó la amarilla a Chavero, a instancias de su asistente. Es más, el árbitro en principio había concedido el gol y lo anuló después, cuando las protestas de los jugadores del Marbella provocaron que fuera a la banda a consultar con su asistente. En esa jugada hubo unas manos previas de un defensa visitante dentro del área. Era penalti y expulsión, pero ni el árbitro ni su ayudante se percataron de la acción.

Más allá de la polémica, el Cartagena tuvo buenas oportunidades para, al menos, hacer su gol y retener el primer puesto. Owusu falló dos veces en inmejorable posición. Rubén Cruz tuvo dos testarazos francos que se le fueron por encima del larguero. Y en el quinto minuto de los seis que añadió el árbitro, el central Moisés encaró en un mano a mano al meta Wilfred, pero su disparo fue flojo y a las manos del cancerbero del Marbella.