Diez jornadas viviendo de Aketxe y Cruz Aketxe acude a recoger la pelota al fondo de la red tras marcar Rubén Cruz, el domingo en el derbi. / Javier Carrión / AGM Los once goles de los dos arietes mantienen en la cima a un Efesé que, no obstante, necesita la aportación de otros jugadores para subir FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 11 abril 2018, 10:23

En las diez últimas jornadas, todos los goles del Cartagena se los han repartido entre Rubén Cruz (7) y Aketxe (4). Suman 11 de los 12 tantos que han dado 15 de los últimos 30 puntos al equipo entrenado por Alberto Monteagudo. El otro gol fue de Juan Carlos Ceballos, defensa del Jumilla, en propia meta. Así, desde que el extremo ghanés Owusu marcara el tercero de los albinegros en el choque ante el UCAM (3-2), no hemos visto ni un solo gol que no lleve la firma de los dos arietes titulares del Cartagena. Y aquel encuentro contra el UCAM se jugó el pasado 29 de enero. Aquel día, además, Rubén Cruz hizo sus dos primeras dianas con la camiseta del Cartagena. Con la que anotó el domingo en la Nueva Condomina ya suma 9 en 12 partidos. Es una producción fantástica.

Lo positivo es que el Efesé cuenta con dos goleadores muy 'enchufados'. Aketxe (13 goles) y Rubén Cruz son de esos delanteros que dan ascensos y llegan a la recta final de la temporada en plena racha realizadora. Esto es una gran ventaja con respecto al pasado curso, cuando el Cartagena no contaba con delanteros goleadores y además tampoco llegaron los tantos de la segunda línea. Esa ineficacia condenó a los de Monteagudo en las últimas jornadas y en la promoción de ascenso.

Aketxe y Rubén Cruz marcan cada fin de semana. O uno u otro. Incluso los dos en el mismo partido. Y, de momento, es suficiente. Pero el propio entrenador, Alberto Monteagudo, es consciente de que esto no va a durar eternamente y de que es «necesario» que más jugadores se sumen a esta tarea de marcar goles. «Aketxe y Rubén Cruz andan muy bien y nos están dando mucho, pero le pido siempre a los demás que también aporten goles. Si no se suma más gente, a la larga tendremos problemas», ha confesado recientemente el preparador albinegro.

Los jugadores de banda llevan mucho tiempo sin ver portería. Cristo marcó en la primera jornada y desde entonces no ha aportado ni un solo gol. Tampoco esta temporada está destacando en las asistencias. Hugo Rodríguez, por su parte, es el rey de los pases de gol. Ya lleva 15, sumando el del domingo en el derbi. Pero solo ha hecho cuatro tantos. El último queda ya muy lejano. Fue el pasado 14 de enero en el triunfo en casa ante El Ejido (3-0). Dani Abalo (sin minutos en las seis últimas jornadas) aún no ha estrenado su cuenta goleadora, mientras que Álvaro González fue 'cortado' en Navidad, entre otras cosas, por su nula aportación de cara a portería. Jugó 12 partidos y no marcó.

El mediapunta Kuki Zalazar solo ha hecho un tanto en todo el curso. Fue en la salida a Extremadura. Es cierto que está participando muy poco en esta segunda vuelta. Le pasa lo mismo al ariete Moussa Camara, quien hizo cinco goles en las primeras 20 jornadas. El guineano ha tenido pocas opciones desde Navidad (desde que vino Rubén Cruz solo ha estado 74 minutos sobre el terreno de juego), aunque en la primera vuelta demostró que sabe buscarse la vida. De hecho, en todos los partidos que jugó tuvo oportunidades.

También ayudaron con sus goles los defensas y los medios en la primera vuelta. Entre Óscar Ramírez, Jesús Álvaro, Moisés y Míchel Zabaco anotaron seis goles antes de Navidad. Después, ninguno. Por su parte, Chavero lleva tres tantos (todos de penalti). Sergio Jiménez marcó en Jumilla y Cordero no ha anotado.