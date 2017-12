Diego Benito y Lolo Pla, del Elche, en la lista de Belmonte

Paco Belmonte sigue sumando nombres a su lista de candidatos para reforzar la plantilla del Cartagena de cara a la segunda vuelta. Ahora mismo, la prioridad es rematar la operación a tres bandas con Oviedo y Leganés para que la semana próxima se incorpore a la disciplina del cuadro albinegro el atacante ghanés Owusu Kwabena, de 20 años. Llegará cedido hasta junio por el conjunto pepinero. Y también están en marcha las negociaciones con el Oviedo para traer -también cedido hasta junio- al extremo esloveno Matej Pucko, de 24 años.

Además, Belmonte ha explorado la opción de fichar en este mercado invernal a dos futbolistas del Elche. Son el mediocentro Diego Benito, de 29 años y ex de Murcia y Albacete; y el delantero Lolo Pla, de 24 años y ex de Toledo, Cádiz y Lugo. El primero va a ser ‘cortado’ en breve por el cartagenero Jorge Cordero, director deportivo del conjunto ilicitano. Podría ser el recambio de Poley en la plantilla del Cartagena, aunque también lo quieren el Recreativo, el UCAM y el Melilla. En cuanto a Lolo Pla, aún no es segura su salida del Elche. El jugador, eso sí, ha recibido ya diferentes ofertas.