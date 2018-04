Fútbol | FC Cartagena Derbi de extremos en el Cartagonova Jesús Álvaro, en un lance del partido de ida. / paco alonso / agm El FC Cartagena de Alberto Monteagudo, que busca afianzarse en la primera plaza de la tabla del Grupo IV, recibe al Lorca Deportiva, que ya ha descendido a Tercera, en un duelo tan peligroso como desigual MAITE FERNÁNDEZ Domingo, 29 abril 2018, 09:17

Si en el fútbol primase la lógica matemática el Cartagena, favorito claro en la desigual cita de esta tarde, podría dar por sumados tres puntos ante el Lorca Deportiva antes de jugar el encuentro. Sin embargo, lo que hace este deporte interesante y emocionante es que no siempre se imponen los de arriba a los de abajo y en este final de Liga todavía pueden llegar las sorpresas, porque los equipos de la zona de descenso se resisten a caer.

El Cartagena está mentalizado y trabajando para precisamente no ser ellos los protagonistas de los últimos castigos de los de abajo. Se cumple aquello de morir matando y hay equipos que se lo están tomando al pie de la letra. Ejemplo claro el Córdoba B, que ayer tumbó al UCAM.

Aunque tendrá que pelearlos, el Efesé necesita los puntos para afianzarse en la primera plaza de la tabla del Grupo IV. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Ha costado llegar a pasar al Marbella en la tabla y debe hacer un nuevo esfuerzo en este último tramo de tres partidos.

Una vez recuperado el liderato, lo importante es mantenerlo durante las tres últimas jornadas y tener la posibilidad de ascender por el camino corto y en tan solo dos partidos ante otro campeón. Así se subió la última vez en la pelea contra el Alcoyano en el 2009. De no ser así, habría 'repesca'.

Condición de local

Asegurarlo cuanto antes pasa por no fallar y menos todavía en su casa. Recibe al Lorca, ya descendido, pero eso no asegura que el choque vaya a ser sencillo para los de Alberto Monteagudo. Los partidos son muy largos. Más de noventa minutos en los que pelear. No hace falta ganarlos en el primer minuto. Hay que hacer un gol más que el rival y el Cartagena es lo que necesita para seguir aferrándose a un liderato que tiene en propiedad, pero que sigue siendo el objeto de deseo de otros equipos que ahora ven al Efesé desde abajo.

Los de Monteagudo viven una semana de ensueño, porque con tres partidos por delante tienen en su mano el primer objetivo de la campaña. Frente a ellos, los de Mario Simón.

El Lorca Deportiva, tras una mala campaña con momentos de esperanza, llega al partido descendido. Los números de la segunda vuelta no han sido malos, pero no han sido suficientes para una zona baja que tiene nerviosos a muchos más equipos que de costumbre. Dicen que el fútbol es también un estado de ánimo.

Se juegan en el Cartagonova un sueño y una pesadilla y en la teoría todo apunta a que lo que el Cartagena tiene entre sus manos es mucho más grande que los alicientes del equipo de la Ciudad del Sol.

Si el Cartagena gana, dará igual lo que haya hecho el Marbella por la mañana ante un peligroso Melilla o lo que pueda hacer el Murcia, que apura sus opciones frente a un filial bético que juega sus últimas bazas para no hacer oficial el descenso de categoría. Ganar es seguir dependiendo de sí mismo y luego solo quedarían dos encuentros.

Cambios obligados

Para la cita tiene las bajas seguras del guardameta Marcos, que posibilitará la entrada al banquillo de Álex Craninx para suplir a Pau Torres en caso de que fuera necesario. La baja más importante es la de Chavero. El técnico albinegro no cuenta con el cerebro del centro del campo. Es uno de los jugadores más determinantes del Cartagena. Cumplirá su partido de sanción y el descanso le vendrá bien. Fue precisamente él el protagonista de la victoria en la ida.

Los albinegros caían desde los primeros compases con gol de Carrasco, que hoy tampoco estará en la cita. Aketxe conseguía el empate en el minuto 69 y Chavero, de penalti, finquitaba la victoria agónica en el minuto 91. No fue fácil entonces y nada asegura que lo vaya a ser esta tarde. La diferencia es que el Efesé contará esta tarde con sus aficionados y la ilusión de atar el liderato hará que los jugadores reciban el apoyo desde la grada de sus incondicionales.

También descansará Hugo Rodríguez con problemas en el isquio. Por lo demás, cuenta con el resto para elegir el once más competitivo y sin ningún tipo de confianzas ante el equipo de Mario Simón, que llega con bajas importantes al Cartagonova. No cuenta con Carrasco, ni con Chirri, dos de los hombres más desequilibrantes del equipo lorquino, y tiene la duda de Juanjo para afrontar un partido sin más objetivo grupal que el de la dignidad profesional y el despedirse de la categoría de la mejor forma posible. El orgullo sumado a la falta de riesgo, hace al rival mucho más peligroso que si todavía tuviera opciones.

A nivel individual es otro mundo. El Cartagonova es un buen escaparate. Muchos ojeadores, profesionales del fútbol y gente del mundillo se dan cita en el feudo albinegro y la vida no acaba tras el descenso de categoría.

Los futbolistas albiazules tendrán que buscar equipo y la imagen es importante, a pesar de que han sumado un descenso a su curriculum. Eso sí, los datos son muy favorables a un Cartagena que ha sumado 32 puntos más que su rival hasta sumar los 66 puntos que le hacen líder. Ha encajado 33 goles, por los 59 que ha recibido el Lorca.

En el balance ofensivo, los locales han metido 49 goles por los 33 que han sido capaces de meter los hombres de Mario Simón, que empezaron la campaña con Palomeque en el banquillo.

Las cifras son claras, pero el deporte no siempre cumple con las estadísticas.