«Debutar con el primer equipo de la ciudad es uno de mis sueños en el fútbol» Teddy y Álex González acompañan a Mario, que sostiene el trofeo. / F. C. Cartagena Mario, el ariete del filial del FC Cartagena, lleva ya ocho goles en la actual campaña y compatibiliza el trabajo con su pasión MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Viernes, 20 octubre 2017, 08:05

Cambios de turno para entrenar o jugar los partidos. Favores que le hacen sus compañeros para que este joven cartagenero pueda vivir a tope el fútbol, su gran pasión. Mario Solano Nicolás tiene 21 años y el pasado miércoles vivió una de esas noches de fútbol que quedan en la memoria.

La final de la Copa Federación le dio la oportunidad de poner en ventaja al filial albinegro en el miniderbi frente al Murcia, el eterno rival. Además, anotó dos tantos más en su cuenta particular. Lleva ocho repartidos entre la Copa y la competición liguera. El primero tuvo dedicatoria con nombre de mujer. Ella estaba en la grada viéndole.

Fue protagonista y muy feliz, pero cuando recuerda ese momento pone por delante al equipo y a los ausentes en esta especial noche. «Fue una sensación increíble. Veníamos de no hacer muy buenos partidos en la Liga y teníamos que demostrar quienes somos y que las finales no se juegan, se ganan. Desde el minuto 1 se demostró quien tenía más ganas de vencer. Fue un partido increíble de todo el equipo y por supuesto que es una victoria dedicada a Mauro y Adama que no pudieron estar. Se lo debíamos. En cuanto a mis goles el solo el fruto del trabajo y espero que la racha siga para poder ayudar al equipo».

La obsesión del joven cartagenero es el gol, quizás por eso su ídolo dice que será siempre Cristiano Ronaldo, aunque se fijó en Raúl González Blanco, al que considera un ejemplo en todo.

Él solamente juega cada partido como si fuera el último. Con la victoria entre ceja y ceja.

Hizo la pretemporada con el primer equipo, pero no ha tratado apenas con los delanteros del primer equipo. «No he entrenado mucho con ellos, pero me parecen muy buenos e intento aprender y fijarme en lo que hacen cada vez que tengo la opoportunidad de verles».

Con respecto al técnico del Cartagena, tiene claro que es un ejemplo por las ganas de mejorar cada día. «Me pareció un técnico muy cercano con los jugadores. Siempre intenta mejorar cada día». En su primer día con el equipo grande la sorpresa fue Cristo. «Me hizo sentir muy cómodo. Me hizo coger confianza y además, es un grandísimo jugador. Todo un ejemplo».

El ariete del filial lleva marcando goles desde los cuatro o cinco años. Nunca jugó en otra demarcación. Tenía claro su meta de marcar.

Empezó en el Dolorense. Tras siete años, firmó por el Cartagena- La Unión por dos temporadas. 4 años en el Cartagena Efesé y un ascenso con la Minerva le han llevado al filial del FC Cartagena.

Todavía recuerda el año en que hizo cuarenta y nueve goles. Era un niño con nueve años, que disfrutó como ahora lo hace con cada diana que ayuda a sus compañeros a conseguir resultados y acercarse a los objetivos.

Es difícil vivir del fútbol y también lo es compatibilizar con un trabajo. Él trabaja desde hace dos años en Carrefour y necesita de las colaboraciones de los compañeros para seguir jugando y entrenando. Lo agradece y mucho más el apoyo que siempre ha tenido por parte de su familia. Sus padres y su hermana siempre han estado a su lado y especialmente su tío Carlos.

También reconoce la importancia de sus amigos. Esos que han estado junto a él siempre, sobre todo en los malos momentos.

Hace unos años tuvo el interés de equipos importantes del panorama nacional. Sonó para aquel el Barcelona que se llevó de Cartagena al centrocampista Juan Antonio Ros. Las lesiones le impidieron progresar, aunque es un capítulo olvidado. «En la etapa de infantil- cadete hubo interés de varios equipos, pero las lesiones llegaron tanto en la selección como en los clubes y no pude aprovechar ninguna de las oportunidades. Ahora, gracias a Dios, no he tenido ninguna recientemente y toco madera para que la cosa siga así».

Le haría mucha ilusión debutar con el primer equipo a las órdenes de Alberto Monteagudo. «Me haría muchas ilusión. Sería increíble. Me esfuerzo cada día con ese fin de poder debutar en Segunda B», explica Mario.

Esa una ilusión grande, porque reconoce que no se para demasiado a pensar en sus sueños del fútbol. «Yo estoy centrado en seguir así, trabajando y ayudando a cumplir los objetivos. Nadie sabe que deparará el futuro, pero uno de mis sueños es debutar con el equipo de mi ciudad en Segunda B».

El primer equipo tendrá pronto la versión grande del derbi que ellos ganaron el miércoles. Mario apuesta por el albinegro para el duelo del 11 de noviembre. «Estoy convencido de que vamos a ganar el derbi grande. Confío en el primer equipo y sé que lo conseguirán. No es el partido del año, porque es un partido más con tres puntos, pero siempre es algo especial por ser un derbi y siempre son partidos diferentes que hay que disfrutar».

Pensando un poco más allá, el delantero cree que hay equipo para lograr los objetivos. «Veo un equipo ilusionado y con ganas. Hay que ir pasito a pasito y sin volverse locos y yo creo que pelearán y conseguirán el ascenso a Segunda». Él sigue centrado en su Liga y aspirando a todo, a ritmo de trabajo y goles.

Por su parte, el primer equipo entrena esta mañana, a partir de las 10.00 horas, nuevamente en el campo de La Esperanza en la que será la penúltima sesión de trabajo antes de medirse al Granada B en tierras andaluzas.