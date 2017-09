Fútbol | FC Cartagena Dani Abalo: «Vengo aquí porque me querían incluso después de lesionarme la clavícula» El gallego Dani Abalo, ayer, después de su presentación en el Cartagonova. / antonio gil / agm El ex de Celta, Nástic y Alavés se ve preparado para debutar: «Ojalá el míster cuente conmigo este miércoles. Puedo jugar unos minutos», dice FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 5 septiembre 2017, 02:41

Dani Abalo, extremo gallego de 29 años, comentó ayer en su presentación como nuevo jugador del Efesé que Paco Belmonte le llamó al principio del verano, al igual que un par de clubes de Segunda A, pero a los tres les dio las gracias por el interés y los emplazó a un futuro mercado de fichajes. Estaba cómodo en el Korona Kielce y, tras un año difícil por las lesiones en el que solo pudo participar en 21 partidos, se había marcado el objetivo de triunfar este curso en la Primera polaca, tal y como había hecho años atrás en Bulgaria con el Ludogorets, club con el que llegó a disputar la Liga de Campeones.

Sin embargo, a mediados de julio tuvo una lesión en la clavícula, solo jugó los once primeros minutos de Liga y conforme fueron transcurriendo las jornadas del mes de agosto fue cambiando de opinión. Al final, el último día de agosto, decidió dejar Polonia y venir a Cartagena. Aquí volverá a jugar en Segunda B, una categoría en la que no compite desde que tenía 20 años. Su pareja en el ataque del filial del Celta era Iago Aspas, uno de sus mejores amigos. Entonces, ambos despuntaron en el Celta B y Fernando Vázquez hizo debutar en Primera al nuevo jugador del Cartagena. Con Pepe Murcia se asentó Dani Abalo en el primer equipo vigués. Y entre las lesiones y Paco Herrera, con quien no se entendió, en enero de 2012 acabó la aventura en el Celta de este pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.

«Uno siempre intenta jugar en la mejor liga posible. Soy sincero y la verdad es que no he tenido las ofertas de Segunda A que me hubiera gustado tener. Además, después de lesionarme, todas se esfumaron. Pero estoy feliz del paso que he dado. Creo que ahora doy un paso atrás al llegar a Segunda B para dar dos pasos hacia adelante en el futuro. Porque el Cartagena es un gran club de la categoría, que hace las cosas muy bien y del que todo el mundo me ha hablado maravilas. Me decidí por eso y porque ellos me querían incluso después de lesionarme la clavícula. Eso dice mucho de los directivos del Cartagena. Ellos no pusieron pegas y estaban dispuestos a esperar a que me recuperara. Y por eso estoy aquí», señaló Abalo durante su presentación.

Está recuperado

Acerca de su estado físico, reveló que «estuve varias semanas parado por la lesión en la clavícula, pero ya estoy recuperado. Soy uno más y solo me falta coger el ritmo de competición. Ojalá el míster cuente conmigo ya este miércoles en la Copa del Rey». Y confesó que «lo ideal sería ir entrando 15 o 20 minutos en los primeros partidos».

Abalo viene a ayudar y destaca por su polivalencia. «Durante mi carrera he jugado en las cuatro posiciones de la delantera, izquierda, derecha, mediapunta y delantero centro. En Polonia he jugado mucho de '9', aunque es cierto que no soy un delantero centro típico. Mis características son más de caer a bandas, tirar rupturas y aprovechar mi velocidad», dijo. Jugó más de 100 partidos en el fútbol profesional con el Celta y marcó 20 goles en dos años en el Ludogorets, aunque no es un goleador y sus cifras en el fútbol español son muy discretas. En el Alavés y en el Nástic no marcó y su tope en el Celta fue de 3 tantos.

En La Condomina, 15 euros

Por otra parte, el UCAM CF modificó ayer el horario anunciado inicialmente para el partido de Liga de este sábado. Finalmente, el choque comenzará a las 19.30 horas y la entidad que preside José Luis Mendoza reservará toda la grada lateral de La Condomina para los aficionados cartageneros que vayan a Murcia a animar a su equipo. No parece que el desplazamiento vaya a ser masivo, ya que el UCAM ha puesto las entradas a 15 euros, un precio que las peñas albinegras consideran excesivo.

«Intentamos llegar a un acuerdo con ellos que sirviera para los dos partidos de Liga, pero no ha sido posible. Cada uno valora lo que hace en su campo y no hay ningún problema con el UCAM. Estoy seguro de que la afición del Cartagena va a hacer este sábado un esfuerzo para estar con su equipo», indicó ayer sobre este asunto Paco Belmonte, dueño del Cartagena. Hay que recordar que los aficionados del UCAM pagaron 10 euros por su entrada en fondo norte bajo en el partido de Copa del Rey del pasado miércoles que enfrentó a ambos equipos.