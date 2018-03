Alberto Monteagudo, entrenador del Efesé, compareció con gesto serio en la sala de prensa del Cartagonova, tras contemplar desde una cabina de prensa -cumplió su segundo partido de sanción- cómo su equipo volvía a regalar dos puntos como local. «Nos cuesta ganar partidos y hay un patrón que se repite en casa. Tenemos oportunidades, no las aprovechamos y al final no nos llevamos los tres puntos. Esto hay que pararlo ya, porque los equipos que están arriba son los que se hacen fuertes en su casa. Lo que no se puede hacer es perder dos puntos con una jugada totalmente evitable. Yo estaba desde arriba viendo la jugada y me volvía loco. Teníamos cinco tíos quietos y perdemos un balón con una falta a favor. Nos pillan y nos marcan», contó el entrenador albaceteño.

Al margen de esa acción que significó el empate del equipo granadino, a Monteagudo no le gustó el juego de su equipo.

«No hemos estado cómodos ni finos. Ellos han tenido más posesión y no me ha gustado nada la primera parte. Nos faltaba intensidad, agresividad y fútbol. En la segunda parte estábamos mejor plantados y, sin jugar bien, sí que hemos generado ocasiones para hacer el segundo. Al no marcarlo, nos exponemos a que nos pase lo que finalmente nos ha pasado», lamentó Monteagudo.

Sobre los cambios introducidos en la segunda mitad, apuntó que «la consigna era jugar con tres hombres sueltos cerca de su área, Hugo Rodríguez, Rubén Cruz y Cristo, y armarnos por el medio. No es nada raro. De los últimos 25 partidos de Liga hemos sido líderes durante 14 jornadas jugando con un solo delantero. Quedaban diez minutos, Aketxe estaba cansado y metí a un mediocentro [Sergio Jiménez] porque en el medio ellos estaban fastidiados. Con el pivote y dos por delante [Chavero y Cordero] es cuando mejor posicionamiento tuvimos en el campo. Y creo que el gol que encajamos es una mala jugada, por una mala decisión en una falta lateral en la que nos teníamos que colocar de un modo y no lo hemos hecho. Al final, de una falta en su campo pasamos a un mano a mano de Óscar Ramírez con su extremo. Y nos marca. Eso es un error grave», alegó Monteagudo.

A falta de valorar qué lesión sufre Moisés, la única buena noticia del partido de ayer es que ninguno de los apercibidos vio una amarilla (están a una tarjeta de la suspensión Aguilar, Dani Abalo, Moisés y Hugo Rodríguez) y que, por tanto, habrá 'overbooking' de nuevo para que el técnico haga la convocatoria de jugadores que el próximo fin de semana viajarán a Canarias. El partido contra Las Palmas Atlético se juega el domingo, a las 12.00 horas, en el Anexo del Estadio Gran Canaria, recinto en el que hace casi tres años el Efesé logró salvar la categoría de forma agónica en la vuelta de la promoción por la permanencia. Desde entonces no ha vuelto a jugar allí. Dependiendo de lo que haga hoy el Marbella en Badajoz, regresará como líder o como segundo del grupo IV.