Una cuesta con diferentes inclinaciones

Vuelta al trabajo con la duda de Ceballos, cerca del Lorca Deportiva

Acaban las vacaciones en el Cartagena. El equipo entrenado por Alberto Monteagudo vuelve hoy al trabajo con una sesión de entrenamiento que tendrá lugar a las 17.00 horas en el campo de césped artificial de Nueva Cartagena. No estarán ya a las órdenes de Monteagudo ni Farisato ni Álvaro González, quien completará la última fase de recuperación de su lesión en su Huelva natal y maneja varias ofertas. Entre ellas destacan las de Recreativo, Villanovense y Linense. La duda es saber si estará Ceballos o no. El defensa catalán está negociando su marcha al Lorca Deportiva y su salida puede ser inminente. No obstante, parece que aún completará algún entrenamiento más con el Cartagena.