Cristo: «Voy a volver a mi mejor nivel. Si es ahora, mejor» Cristo Martín posa con una camiseta conmemorativa, ayer en el Cartagonova. / Pablo Sánchez / AGM El atacante tinerfeño reconoce que, a nivel individual, la temporada no está siendo «como yo me esperaba», pero tiene «la conciencia tranquila» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Viernes, 13 abril 2018, 02:30

Cristo Martín, atacante tinerfeño de 30 años, fue ayer homenajeado por el club tras cumplir el pasado domingo en la Nueva Condomina 100 partidos con la camiseta del Cartagena. El director general, Manuel Sánchez Breis, le entregó una camiseta conmemorativa y él hizo balance de la temporada ante los medios de comunicación.

El ex de Marino, Universidad de Las Palmas y Tenerife admitió que «individualmente la temporada no está siendo como yo me esperaba, pero tengo la conciencia tranquila por el trabajo que he hecho. Confío en mí. El club también cree en mí, el entrenador confía en mí y creo que la mayor parte de la afición también. Por eso estoy tranquilo y sé que va a volver mi mejor nivel. Si lo consigo ahora, en la parte más bonita de la temporada, pues mucho mejor», comentó Cristo.

Tiene contrato hasta 2020, aunque confesó que le gustaría quedarse en Cartagena «muchos años más», ya que «aquí me he sentido como en casa desde el primer día y estoy muy orgulloso de jugar en el Cartagena». Cristo añadió que «el objetivo este año es el ascenso y está claro desde el primer momento. Hay plantilla para ello y se están haciendo las cosas muy bien. También hay que conseguirlo por los dos señores [Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis] que han puesto al club en donde está ahora mismo. Creo que ellos se merecen el respaldo de toda la plantilla para lograr el objetivo», indicó Cristo. En el Tenerife también disputó más de cien partidos. Y este domingo rebasa esa barrera en el Efesé.