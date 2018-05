Cristo Martín se rompe el tendón de Aquiles y estará nueve meses de baja

Belmonte: «Si somos primeros, seguro que ascendemos»

Paco Belmonte, presidente del Cartagena, dijo ayer que «no tiene sentido que esta penúltima jornada no tenga horario unificado», aunque añadió que «eso nos tiene que dar lo mismo, ya que dependemos de nosotros y sabemos que ganando los dos partidos que nos quedan vamos a ser campeones». En este sentido, Belmonte afirmó que «si somos primeros, seguro que ascendemos, porque conozco a este equipo y tengo claro que no perdemos dos eliminatorias de tres». Y admitió que «entrar en el 'playoff' como segundo nos costaría a nivel psicológico, ya que ir a tres eliminatorias, y sin red, sería demasiado azaroso». De los posibles rivales, no quiere enfrentarse al Mallorca, «porque ese equipo va a subir seguro a la primera».