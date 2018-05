Cristo Martín se rompe y estará nueve meses de baja Cristo Martín durante un partido con el Cartagena. / José María Rodríguez / AGM Sufre una fractura del tendón de Aquilles, tiene que pasar por el quirófano y no volverá a jugar hasta 2019 FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 2 mayo 2018, 16:10

Malas noticias en el Cartagena. El atacante tinerfeño Cristo Martín, de 30 años, se lesionó de gravedad en el entrenamiento de este miércoles, tendrá que pasar por el quirófano, se perderá el tramo decisivo de esta temporada y toda la primera vuelta de la próxima Liga. El jugador, un fijo en las alineaciones de Alberto Monteagudo y con contrato en el Efesé hasta 2020, se rompió en un salto, fue al suelo y ya no se levantó.

Inmediatamente, fue trasladado al hospital y los médicos confirmaron que sufre una de las lesiones más graves que puede tener un futbolista: se ha roto el tendón de Aquiles. Así, tendrá que pasar por el quirófano en las próximas horas. El tiempo de baja será largo y oscilará entre los ocho y los nueve meses, siempre y cuando todo vaya perfectamente durante el largo periodo de recuperación.

El caso es que Cristo no jugará más durante este año y la mejor previsión lo sitúa de vuelta en los terrenos de juego entre enero y febrero de 2019. La noticia cayó como un jarro de agua fría en el vestuario, donde Cristo es uno de los capitanes y pesos pesados. El club pidió incluso a los medios que no publicaran ninguna información hasta que el futbolista pudiera hablar con su familia, que vive en Tenerife, para no preocuparlos más de la cuenta.

A primera hora de esta tarde, el club informó del estado del jugador. Cristo cumplió recientemente 100 partidos con el Cartagena y su ilusión era subir a Segunda con el conjunto albinegro. En las últimas semanas había mejorado bastante su rendimiento y estaba volviendo a dar su verdadero nivel.