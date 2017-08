«Creo que la gente no debe recibirme mal porque di todo lo que tengo por el Cartagena» Arturo, ayer por la tarde en el Mayayo de Sangonera. / Vicente Vicéns / AGM «El entrenador nunca llegó a decirme que no contaba conmigo y fue la directiva la que creyó que tenía que irme», afirma Arturo Delantero del UCAM CF FRANCISCO J. MOYA CARTAGENA Miércoles, 30 agosto 2017, 07:57

Ha recuperado la sonrisa en el UCAM CF, el equipo que llevaba dos o tres años intentando contratarlo y que lo ha terminado incorporando tras un año decepcionante en el Cartagena. El destino es caprichoso y ha querido que Arturo Juan Rodríguez Pérez-Reverte (Cartagena, 1989) regrese esta noche al Cartagonova, solo un mes después de su traumática salida del conjunto albinegro. Será una noche especial para él. No obstante, intenta abstraerse y se toma el asunto «con toda la naturalidad» posible.

- ¿Cómo va su adaptación en el UCAM?

- Ha sido un verano agitado y diferente porque nunca había cambiado de equipo en mitad de una pretemporada. Pero en el UCAM me han recibido muy bien y el cambio me lo han hecho fácil.

LAS FRASES «No le he dado muchas vueltas, pero entiendo que volver a mi casa nunca puede ser una cosa mala» «Las cosas pudieron no salir pero yo me dejé todo por el equipo. Esto es fútbol y la vida sigue» «Nunca he hecho una declaración por despecho. No soy así y es lo único que quiero decir ahora» «Vine aquí porque llevaban tres años detrás mía, sigo viviendo en Cartagena y es un club con ambición»

- Dos partidos, dos victorias. Y usted, tras cinco meses de sequía, marcó a los 56 minutos de debutar en Liga. Es el inicio soñado.

- Sí. Estoy contento. Somos un recién descendido, pero solo siguen tres jugadores del año pasado y la plantilla es completamente nueva. Cuesta adaptarse y es mejor hacerlo sumando de tres en tres. Somos gente que solo quiere sumar, que tiene mucha hambre y todo esto se demuestra en cosas como ls del último partido ante Las Palmas Atlético, en el que no bajamos los brazos y conseguimos el gol de la victoria en el minuto 96 .

- Con gol de Isi Ros.

- Sí. Lo necesitaba porque en el Cartagena no pudo estar a su verdadero nivel. Le afectó el cambio de equipo en enero y su llegada coincidió también con nuestros peores meses.

- ¿Por qué se decantó por el UCAM?

- Estar cerca de casa, seguir viviendo en Cartagena y no tener que hacer mudanza sumó puntos. Pero también vi un proyecto ambicioso y me decanté por esta oferta porque además ellos llevaban tres años detrás mía. El míster me mostró un interés bastante fuerte, me convenció y creo que no me equivoqué.

- ¿Qué le pidieron Pedro Reverte y Lluis Planagumà?

- Que hiciera mi trabajo, que estuviera tranquilo y que no me agobiase porque los goles iban a llegar.

- ¿Cuál es la principal diferencia entre el proyecto del UCAM y el del Cartagena?

- Que la masa social del Cartagena es mucho mayor. Pero en el UCAM han tocado ya el fútbol profesional y quieren volver. Es un club serio, profesional y con mucha ambición.

- ¿Cómo está viviendo estos días?

- No le he dado muchas vueltas a mi regreso a Cartagena. El destino es caprichoso y estoy tranquilo. Volver a mi casa nunca puede ser una cosa mala. Así lo entiendo yo.

- ¿Va a ser titular?

- No lo sé. Quiero jugar siempre, en Copa y en Liga. Pero no sé si el míster pondrá a los titulares o tirará de la gente que no ha jugado en Liga.

- ¿Qué recibimiento espera hoy?

- No espero nada del otro mundo, ni para bien ni para mal. Creo que la gente no debe recibirme mal porque di todo lo que tengo por el Cartagena. Las cosas pudieron no salir pero yo me dejé todo por el equipo.

- ¿Si marca un gol, lo celebrará?

-No. Es mi casa, es el equipo de mi ciudad y no creo que tenga que celebrar un gol en el Cartagonova. Le tengo un gran respeto y cariño a la afición del Efesé. Y además tengo muchos amigos en la grada.

- ¿Qué poso le ha dejado su salida del Cartagena, cuando aún tenía un año más de contrato? ¿Siente rabia, enfado, impotencia o resignación? ¿Lo ha superado ya?

- Esto es fútbol y lo tengo más que asumido. El entrenador nunca llegó a decirme que no contaba conmigo y fue la directiva la que creyó que tenía que irme. Esto me lo tomo con normalidad y entiendo que son cosas que en el fútbol pueden pasar. La vida sigue y no me arrepiento, para nada, de venir al UCAM.

- ¿Sigue pensando que el sistema de juego de Alberto Monteagudo le perjudicó el año pasado?

- Sé que el míster [Monteagudo] dijo que yo decía eso desde el enfado por tener que irme, pero no voy a entrar en polémicas. Solo quiero decir que yo no soy así y que nunca he hecho una declaración por despecho.

- ¿Ha hablado con sus ex compañeros estos días?

- Sí. Con casi todos. Nos hemos gastado bromas por WhatsApp. Ellos me dicen que salga relajado y yo les digo a ellos lo mismo. Lo normal [se ríe].