Cordero: «Quiero ser imprescindible»
Miguel Ángel Cordero, en el entrenamiento de ayer en el campo de la Esperanza.
El medio sevillano dice que mañana en Las Palmas «se tiene que notar que nos jugamos el ascenso y ellos, la permanencia»
FRANCISCO J. MOYA
Cartagena
Viernes, 16 marzo 2018, 03:11

El centrocampista lebrijano Miguel Ángel Cordero, de 30 años, se ha convertido en un jugador básico para el técnico Alberto Monteagudo. Durante toda su carrera fue más un '8' que un '6', pero sin embargo esta campaña en el Cartagena está actuando unos metros más retrasado y se ha convertido en el 'stopper' de referencia para el entrenador manchego. El problema es que las lesiones le han castigado demasiado y solo ha podido jugar 11 partidos de Liga de titular. De hecho, el pasado sábado ante el Granada superaba por fin la barrera de los 1.000 minutos. 13 jugadores de la plantilla suman más tiempo en el campo que él en estos momentos.

«Ha sido un año complicado por los partidos que me he perdido, pero estoy satisfecho porque el míster, siempre que he estado a su disposición, ha contado conmigo. Cree en mí y me pone en el 'once'. Yo intento trabajar cada día para que cada vez que tenga que salir al campo, yo puedo dar lo mejor de mí. Quiero ser un jugador imprescindible para el equipo», comentó ayer Cordero.

El ex de jugador de AEK de Atenas, Xerez y Sevilla Atlético, entre otros equipos, indicó que «este domingo [en el campo de Las Palmas Atlético] se tiene que notar que nosotros nos jugamos el ascenso y ellos, la permanencia. Tenemos que demostrar que queremos estar el año que viene en Segunda División. El campo de Las Palmas es de césped artificial y parece ser que no está en muy buen estado, pero eso da igual. Tenemos que jugar con ello también, haciendo un partido serio. Sabemos que si estamos bien atrás vamos a tener nuestras oportunidades y tenemos que aprovecharlas».

«No hay que fallar»

Cordero no está «preocupado» por el calendario del Marbella. «Solo he mirado el nuestro», confesó. «Tengo claro que dependemos de nosotros. Si no fallamos más, seremos primeros. Hay que concentrarse y no hay que fallar más. La verdad es que el Marbella está haciendo un buen papel, es un equipo difícil de ganar y suele aprovechar sus oportunidades. Pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestros partidos. Dependemos de nosotros», repitió el medio andaluz.

Interrogado sobre los problemas del equipo para ganar partidos en el Cartagonova, Cordero respondió que «los equipos vienen a por el empate y nos está costando. A todos les sirve el empate cuando vienen al Cartagonova y muchos se han llevado un premio aún mayor. Cuando un equipo se te encierra, es complicado. Pero nosotros también estamos cometiendo errores y eso hay que arreglarlo. El objetivo es ser campeones para tener más posibilidades de ascender y eso nos obliga a no fallar», insistó Cordero.