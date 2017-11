A copiar lo de Armilla Monteagudo y Belmonte hablando en un entrenamiento en el campo de la Esperanza. / Pedro Martínez / AGM El Efesé, sin Cordero, Cristo y Moisés, está obligado a ponerse el mono de trabajo esta tarde en Jumilla para lograr una victoria como la obtenida ante el Granada B FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 1 noviembre 2017, 03:00

El Cartagena afronta esta tarde una complicada prueba en el Municipal de La Hoya (16.30 horas, '7TV'), donde le espera un renacido Jumilla. Con la llegada de Pato hace tres semanas, el conjunto vinícola ha recuperado el gen competitivo que perdió con Ángel Cuéllar, ha sido capaz de ganar su primer partido (en Las Palmas), empatar con el filial del Granada y presentar mucha batalla el pasado sábado en Almendralejo, donde el gallito Extremadura sudó de lo lindo para ganarle por la mínima. Fran Moreno, Quintana y Chacopino son sus principales amenazas, aunque lo que más destaca es que con Pato el bloque ha ganado mucha solidez defensiva.

«Es un buen equipo, sobre todo en el manejo en acciones a balón parado, con dos bandas rápidos como Chupe y Txomin. Pato le ha dado orden al equipo. Pone dos líneas de cuatro, con dos pivotes posicionales y en su campo son especialmente peligrosos. Es más estrecho de lo habitual y es un campo en el que hay que estar concentrado al 100%, despejar bien, ir a todas las segundas jugadas y ser tan físicos como ellos. Es un campo parecido al de Armilla, donde ganamos en nuestra última salida», comentó ayer Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena.

Lleva razón el manchego en que solo es posible salir vivo de Jumilla si se copia lo mejor del último desplazamiento al campo del Granada B. Ponerse el mono de trabajo, disfrutar defendiendo y acertar en el último pase cuando haya que atacar el área rival son las tres consignas básicas para sumar tres puntos que hagan olvidar el esperpento del pasado domingo en el Cartagonova ante Las Palmas Atlético.

Monteagudo: «Sé que la mayoría de la gente valora mi trabajo y que los datos son buenos»

Podemos y PP se oponen a financiar la reforma del Cartagonova

«No me gustó nada lo que vi, no fuimos nosotros y no me gustó nada la distancia entre líneas y lo peor del partido es que no estuvimos serios. Paco [Belmonte] y Manolo [Sánchez Breis] son muy cercanos, hablamos mucho y el pasado lunes estuvieron en el entrenamiento hablando con el grupo y analizando lo sucedido el domingo, con total normalidad. Todos saben de la importancia del proyecto y del escudo que llevamos y es importante recordarlo», contó Monteagudo sobre la charla que antes del entrenamiento del lunes mantuvieron los dueños del club con jugadores y técnicos albinegros sobre la hierba artificial del campo de la Esperanza.

El preparador albaceteño restó importancia a los pitos del pasado domingo y al lío que se montó por las declaraciones de Óscar Ramírez quejándose del comportamiento del público, matizadas luego por el lateral gerundense. «Entiendo lo que quiso decir Óscar [Ramírez] y sé lo que piensa un jugador cuando está en el terreno de juego. Como futbolista, si pudieras sentarte con los 7.000 que vienen al campo a hablar tranquilamente, les pedirías que te animaran hasta el 90 y luego ya expresaran su opinión. Pero es algo que no tiene mucho importancia. Ojalá fuéramos capaces de ponernos más arriba en la tabla y le demos a estos seis o siete mil que vienen lo que se merecen, que es un ascenso de categoría. Estamos quintos, a tres puntos del primero. Y hay que seguir creyendo en este grupo, por supuesto», señaló Monteagudo.

11 derrotas en 68 partidos

En cuanto a las críticas que él recibe, apuntó que «sé que la mayoría de la gente valora mi trabajo aquí y que los datos son buenos. Llevo 68 partidos y solo he perdido 11. Hemos hecho cosas importantes en estos casi dos años que llevo y el trabajo diario es el que nos llevará al objetivo que todos queremos. Juan Ignacio [Martínez], que hizo un gran trabajo en sus años en el Cartagena, también fue criticado y esto es algo que asumo con la naturalidad del que sabe que el puesto de entrenador tiene estas cosas».

Volviendo al encuentro de esta tarde en Jumilla, Monteagudo confirmó que son baja por lesión Moisés, Cordero y Cristo. Josua Mejías, Sergio Jiménez y Kuki Zalazar serán sus sustitutos. Además, Moussa podría ser titular en la punta del ataque, quedándose Aketxe en el banquillo. Ceballos, Aguilar y Farisato volverán a la convocatoria.

En otro orden de asuntos, la reciente renovación del césped del Cartagonova tiene garantizados al menos los 25.000 euros de la aportación municipal. El voto a favor de Ciudadanos, sumado al de los dos partidos del Gobierno local, (PSOE y MC) permitirá financiar las obras, a costa de disminuir otras partidas.

El PP y Cartagena Sí Se Puede (Podemos) se opusieron en la Comisión de Hacienda de ayer a que el Ayuntamiento ponga esos 25.000 euros porque desaprueban el procedimiento utilizado. Ambas formaciones creen que debió hacerse a través de una contratación pública al tratarse de una instalación municipal. Sin embargo, para acelerar los trámites, el Ayuntamiento firmó un convenio para transferirle los fondos al FC Cartagena. El presupuesto total de las obras es de 145.000 euros.