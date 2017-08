Fútbol | Copa del Rey Una Copa con morbo y ración extra de presión Cordero, en un entrenamiento reciente . / Antonio Gil / AGM La vuelta de Arturo y la fragilidad defensiva del Efesé marcan el duelo ante un UCAM en formación y que llega con los deberes hechos en la Liga FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 30 agosto 2017, 08:42

El Cartagena se estrena esta noche en la Copa del Rey con la ilusión de repetir la hazaña de hace cuatro años, cuando avanzó hacia la cuarta ronda y se vio las caras con el Barça de Tata Martino. Y lo hace en un partido con mucho morbo, por el tempranero regreso a casa del cartagenero Arturo, así como con una doble dosis de presión añadida, debido a que el encuentro se disputa en el Cartagonova y la gente tiene ganas de que se disipen las dudas mostradas por el equipo en los dos primeros partidos de Liga, en los que Pau Torres ha encajado cinco tantos. Hoy jugará Marcos, meta suplente en Liga.

Alberto Monteagudo, técnico albinegro, no dio ayer muchas pistas, aunque da la sensación de que introducirá pocos cambios. «Es difícil meter mucha gente nueva. Aguilar está bien pero aún es pronto para que sea titular. Kuki Zalazar sigue de baja, aunque igual sí llega para jugar el domingo. Algún cambio habrá, pero tampoco hay ocho jugadores para cambiar», recordó. Cordero y Poley podrían refrescar el centro del campo, quedándose Sergio Jiménez y Hugo en el banquillo. Moussa tiene pocas opciones de entrar en el 'once'.

El preparador manchego indicó que «tenemos cuatro puntos que deberían ser seis, ya que el equipo ha hecho dos grandísimos partidos de Liga, poniéndose 2-0 a favor en los dos encuentros, pero nos meten dos goles seguidos y se nos viene el castillo abajo. Eso no puede volver a repetirse y los jugadores ya lo saben». Acerca del UCAM, Monteagudo señaló que espera a un rival «bien armado por el centro, con dos bandas de calidad y velocidad y con un buen delantero como Arturo. Esperemos que no se cumpla la regla del 'ex'. Nosotros jugamos en casa y sabemos que la responsabilidad es mayor. Somos conscientes de que a nivel económico llegar a la cuarta ronda sería fantástico para el club. Y vamos a intentarlo», apuntó.

Planagumà, con dudas

Por su parte, el técnico del UCAM, Luis Planagumà, confesó que tiene dudas. «Es la primera ronda, aún estamos en agosto y no tenemos claro el 'once'. El Cartagena tiene mucha pegada y va a ser una eliminatoria muy dura», dijo ayer. Los abonados del Efesé no pagan, las entradas libres cuestan entre 10 y 15 euros, vienen dos autocares de aficionados del UCAM desde Murcia y a mediodía habrá un almuerzo de hermandad entre directivas en El Batel.

Mientras tanto, Paco Belmonte sigue buscando un delantero y un defensa central para cerrar la plantilla. La opción del ghanés Owusu se ha complicado muchísimo, debido que hasta cinco equipos de Segunda A están dispuestos a pagar una cantidad de dinero al Leganés por conseguir su cesión. También podría llegar un lateral izquierdo sub 23.