FC Cartagena La Copa de la confirmación Gustavo Munúa, José Luis Castellano (gerente de Inmohogares) y Paco Belmonte, ayer en el césped del Cartagonova tras presentar un nuevo acuerdo de patrocinio. / FC Cartagena El Cartagena busca esta noche un convincente triunfo ante el Logroñés para ratificar las buenas sensaciones que dejó en Liga ante el Recreativo FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 12 septiembre 2018, 07:50

En su regreso al Cartagonova, 18 días después del desastroso debut liguero ante el filial del Granada, el Efesé tiene esta noche la posibilidad de matar tres pájaros de un tiro: colarse en la tercera ronda de la Copa del Rey, confirmar las buenas sensaciones mostradas este último domingo en Huelva y despejar todas las dudas que dejó entre sus aficionados en su hasta el momento única actuación como local. Es muy pronto. Y son demasiados retos si miramos el calendario y reparamos en que estamos en la segunda semana de septiembre. Pero el técnico albinegro, Gustavo Munúa, no se arruga. No parece ser uno de esos entrenadores que escurre el bulto. «Es una final», soltó ayer el uruguayo en la sala de prensa.

Ciertamente lo es. En lo deportivo, desde luego que no. En lo económico, por supuesto que sí. El club terminó el pasado ejercicio con un superávit cercano a los 100.000 euros. Y eso sucedió gracias a los más de 100.000 euros -inesperados- que dejó el paso del Sevilla por el Cartagonova en la cuarta eliminatoria copera. Sin las victorias previas ante UCAM, Mirandés y Talavera, aquel duelo no se hubiera jugado y ese dinero habría terminado en la caja fuerte de otro club. Si el Efesé elimina esta noche al UD Logroñés, en cierto modo heredero del histórico CD Logroñés con sus 3.000 abonados y sus sueños de grandeza intactos, se quedará a solo 90 minutos de repetir la gesta de hace un año.

A diferencia de lo que hizo el pasado curso Monteagudo, quien tiró de los titulares para llegar a la cuarta ronda, Munúa tiene previsto hacer rotaciones y, como sucedió la semana pasada en Don Benito, introducirá muchos cambios en la alineación. Tiene donde elegir el uruguayo, que solo cuenta con la baja de Antonio López y las dudas de Aketxe y Orfila. Se ha recurrido su expulsión en el Nuevo Colombino y esta mañana se sabrá si es sancionado o no. Hasta seis de los titulares ante el Recreativo podrían quedarse esta noche en el banquillo o en la grada.

«Buenas individualidades»

«Ya hicimos muchos cambios en Don Benito y nos fue bien. Tenemos un montón de opciones, con muy buenos futbolistas. Todos estos jugadores que han venido para el centro del campo y el ataque en otros equipos serían referencias. Estoy contento porque tenemos buenas individualidades, aunque la realidad es que nos falta hacer el equipo. Poco a poco lo vamos haciendo y obviamente queremos pasar la eliminatoria, ya que la Copa te da mucho prestigio y te ayuda a nivel económico. Es un torneo que nos motiva», explicó el técnico del Cartagena.

El rival es un Logroñés que una temporada más (y ya van diez seguidas) se marca el reto de ascender. Logroño no tiene equipo en Segunda desde el año 2000. Y lo cierto es que el técnico Sergio González, ex jugador de Lleida, Cádiz, Real Sociedad y Logroñés, dispone de una plantilla bastante interesante, en la que destacan el joven ariete brasileño Marco André (11 goles la campaña pasada en el equipo riojano), los centrales Santamaría y Bijimine, el ex pivote del UCAM César Remón y jugadores ofensivos muy curtidos en la categoría, tales como Ñoño (ex San Fernando), Rayco (ex Murcia) y Rubén Martínez (ex La Hoya Lorca). Aunque para experimentados los defensas Caneda, de 40 años y con más de 700 partidos disputados en Primera, Segunda y Segunda B, y Javier Flaño, de 34 años y con un bagaje de 13 temporadas en la élite con Osasuna, Elche y Numancia.

«El Cartagena es uno de los mejores equipos de la categoría. Es un conjunto que ha cambiado muchas cosas y está en proceso de remodelación, pero con el paso de los días irá mejorando como bloque. A día de hoy, ellos no han adquirido del todo ese funcionamiento que necesitan, pero tienen tan buenas individualidades que en cualquier momento te pueden ganar el partido», declaró ayer Sergio González, técnico de un Logroñés que ha empatado los tres choques que ha jugado en la Liga (ante Durango y Langreo a domicilio y contra el Barakaldo en Las Gaunas) y el pasado miércoles superó la primera eliminatoria copera en Langreo (1-2).

Los más de 7.000 abonados del Efesé tienen acceso gratuito al estadio y las entradas libres cuestan entre 10 y 15 euros. Hace 32 años que el Logroñés (entonces el Club Deportivo) no visita Cartagena. Fue en Segunda, un 12 de octubre de 1986 en El Almarjal, con Aranguren como técnico de los riojanos y el encuentro acabó con empate a uno. Marcaron Mercader y Adolfo Muñoz.

Nuevo patrocinador

En otro orden de asuntos, ayer fue presentado en el Cartagonova un nuevo patrocinador. Se trata de Inmohogares, empresa cartagenera que tendrá presencia en el estadio, con publicidad estática, así como en la parte trasera del pantalón de la primera equipación y en la frontal de la camiseta de entrenamiento y de pre-partido. Además, el club estrena hoy la peana utilizada en la LFP donde se sitúa el balón que el árbitro coge al saltar al césped. Inmohogares pondrá ahí su logo y también se moverá su marca en redes sociales.

En cuanto al resto de la jornada de Copa, destaca el duelo entre el UCAM y el Racing de Santander en La Condomina. Será un choque de reencuentros por parte de ambos equipos. Kitoko, ahora jugador del Racing de Santander, podría regresar a La Condomina dónde jugó durante dos temporadas con la elástica azul y dorada. Munitis, por su parte, se medirá al club con el que jugó como futbolista profesional y como entrenador en etapas anteriores. Y Germán, Adán Gurdiel, Migue García y Collantes han defendido la camiseta del Racing. Por su parte, el Murcia visita el campo del Ebro zaragozano y el Lorca recibe al Unionistas de Salamanca.