Un contratiempo «asumible» Los jugadores del Cartagena celebran el gol de Aketxe en la zona más castigada del terreno de juego del Cartagonova, el pasado domingo en el partido ante el Linense. / Antonio Gil / AGM Belmonte alega que «era necesario» echar arena en el campo la semana pasada FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 12 diciembre 2017, 09:10

Los más de cinco mil espectadores que el pasado domingo estuvieron en el Cartagonova se llevaron una desagradable sorpresa al comprobar el mal estado del terreno de juego, estrenado a mediados de octubre en el partido ante el San Fernando y que costó 150.000 euros, asumidos por Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Federación de Fútbol de la Región de Murcia. El nuevo césped fue una alfombra en los primeras y destacadas citas del Efesé ante el Murcia y el Sevilla y, por supuesto, en el encuentro de la sub 21 de Albert Celades ante Eslovaquia. Por fin, el estado de la pradera del Cartagonova había dejado de ser un problema. Sin embargo, el pasado domingo, en la visita del Linense con la que se cerraban las puertas del estadio en este año 2017, a todo el mundo le sorprendió el pésimo estado de la zona del campo más pegada a la tribuna, llena de arena y muy irregular. Los jugadores locales, de hecho, se quejaron amargamente de lo mal que estaba el césped en la franja más próxima a los banquillos.

«El césped está excepcional y no va a ser un problema. Al contrario, en el próximo partido en casa va a volver a ser una alfombra. Éramos conscientes de que en este partido se corría un riesgo, pero era asumible y decidimos hacerlo. Era necesario hacerlo, de hecho. Porque queremos que el equipo pueda entrenar en el Cartagonova dos veces a la semana a partir del 1 de enero y, para eso, teníamos que adelantar la resiembra y correr un riesgo en el partido ante el Linense. Si la hubiéramos hecho esta semana, nos íbamos a 14 o 15 días más de recuperación y hasta mediados de enero no se podía pisar el campo. No podemos ir a Pinatar Arena ni a La Manga Club, porque en enero y febrero están al 100% de ocupaciones y necesitamos como el comer poder pisar el Cartagonova un par de veces a la semana», explicó anoche a este periódico el dueño del club, Paco Belmonte.

¿Y por qué hubo que acometer la semana pasada una resiembra en un césped colocado hace solo dos meses? «La gente se piensa que el césped, por ser nuevo, no hay que cuidarlo ni echarle semilla. Se piensan algunos que es traerlo de la finca donde estaba, ponerlo aquí y a jugar durante 20 años sin hacer nada en él. Y no es así. Por la planimetría del terreno de juego, uno de los trabajos que hay que hacer cuando el césped ya está asentado en el terreno es rellenar la superficie con arena de silice. Y eso fue lo que se hizo la semana pasada», contestó Jesús Cruz, responsable municipal de la instalación y encargado del mantenimiento del Cartagonova.

El problema es que la zona del campo donde menos pega el sol no asumió con rapidez toda esa arena y el domingo apareció la mayor parte de esa franja 'pintada' de un alarmante tono marrón. En el otro lado, sin visera que tape el césped y con más horas de sol al día, se vertió la misma cantidad de arena, pero el campo la absorbió mucho más rápido. Cruz y Belmonte coinciden en que si el partido se hubiera disputado hoy o mañana «el campo estaría ya casi perfecto, porque el 60% de la arena que el domingo estaba en la superficie ha quedado ya definitivamente absorbida».