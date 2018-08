Fútbol | FC Cartagena Consenso para mantener la ficha de Álvaro Queijeiro Moyita, ayer, en las oficinas del Cartagonova. / J.M. Rodríguez / AGM El Efesé esperará a que se recupere el medio gallego, descarta a Tarsi Aguado y buscará un pivote mixto sub 23 en el último día del mercado de fichajes RUBÉN SERRANO Cartagena Viernes, 31 agosto 2018, 02:52

El mercado de fichajes acaba a las doce de la noche y en el Cartagena no se van a volver locos. El dueño y presidente del club, Paco Belmonte, lleva varios días manteniendo conversaciones con Dani Abalo, de cara a acelerar una salida que quedará concretada a lo largo del día. El gallego ya sabe que su ficha la ocupará Moyita, el último fichaje hasta ahora, y que por lo tanto debe encontrar otro club. En el Efesé prefieren no desvelar más detalles sobre la negociación: el futbolista tiene contrato hasta 2020 y, lógicamente, debería ser percibido económicamente para marcharse.

Su salida era un secreto a voces desde que terminó la temporada pasada, pero ahora no le queda más remedio que salir. La aventura del ex del Celta, Gimnàstic y Alavés, entre otros, acabará tras haber jugado 24 partidos, el último de ellos hace seis días en el debut liguero contra el Granada B. El manager general del Cartagena, Manuel Sánchez Breis, lo dejó ayer, en la presentación del mediapunta sevillano, cedido por el Mallorca para este curso. «No va a tener ficha y tenemos que llegar a un acuerdo. Lo ha dado todo por esta camiseta, pero en el fútbol hay que tomar decisiones y ahora mismo lo que necesitamos es un futbolista de las características de Moyita».

Belmonte y Breis no se van a volver locos hoy, en el último día del mercado de verano, y han tomado la decisión de que no vendrá ningún jugador más senior. De hacerlo tendría que ocupar la ficha del lesionado Álvaro Queijeiro. Los directivos han hablado con el médico del club, Pedro Martínez Victorio; con el propio jugador y con el entrenador, Gustavo Adolfo Munúa. El uruguayo confía mucho en él y, entre todos, han decidido esperar a que se recupere antes que reforzar esa posición con un senior. Según explicó Breis, lo normal es que esté disponible para mediados de noviembre. Así las cosas, queda descartada la llegada del medio Tarsi Aguado, del filial del Athletic Club de Bilbao, y podría llegar un sub 23 (preferiblemente un pivote mixto). Breis adelantó que no será fácil. «Los que hemos visto son de mucho nivel y no sé si seremos capaces de convencerlos».