«Confianza plena» en Munúa Gustavo Munúa, pensativo, en la reciente salida a Huelva. :: lofVitolo entrando a las oficinas del Cartagonova. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM Sánchez Breis dice que el trabajo del uruguayo es «espectacular» y que «ni siquiera nos hemos planteado qué pasaría si perdemos en Jumilla» FRANCISCO J. MOYA Jueves, 20 septiembre 2018, 03:36

«Confianza plena» en Gustavo Munúa. El mánager general del Cartagena, Manuel Sánchez Breis, dijo ayer a 'La Verdad' que el crédito del técnico uruguayo es «absoluto» y que su trabajo en el club está siendo «espectacular». Así las cosas, pese al mal arranque del equipo albinegro, no hay ningún ultimátum ni habrá decisiones drásticas en las próximas semanas. «Nosotros no estamos en esa historia. Ni siquiera nos hemos planteado qué pasaría si perdemos en Jumilla. Sabemos que es un campo muy complicado, en el que los partidos se deciden por detalles y en el que todo puede pasar», explicó Sánchez Breis a este periódico.

La mano derecha de Paco Belmonte está convencida de que los resultados «terminarán llegando» y que es «una cuestión de tiempo que vayamos entrando en una buena dimámica», ya sea este domingo en Jumilla o el siguiente en casa ante el filial del Almería. En ese sentido, Sánchez Breis opinó que «a pesar de que todavía no hemos ganado, este equipo es capaz de ganar nueve o diez partidos seguidos en Segunda B». Cree que la clave para dejar atrás esta crisis es «ganar dos o tres encuentros de manera consecutiva, para tener confianza y que el verdadero potencial de la plantilla empiece a verse cada domingo».

Sánchez Breis, además, aplaudió la implicación y la profesionalidad de Munúa y de sus ayudantes en el cuerpo técnico. «Son gente que ha venido a Cartagena a trabajar y a ayudar al club a conseguir sus objetivos. Solo hay que verlos currar en el día a día», apuntó, destacando el hecho de que el propio Munúa, con la vida más que resuelta después de una larga carrera en la élite, haya dejado a su familia en Uruguay para venir al Efesé. Tiene hambre y es un motivador que contagia a todos los que están a su alrededor. Es un entrenador muy exigente, pero eso no significa que el vestuario no esté con él. Al contrario. Los futbolistas creen en su método.

Vitolo, sincero

El mejor ejemplo de esto son las palabras pronunciadas ayer por Vitolo, en una comparecencia ante los medios que tuvo lugar en el gimnasio Quo Fitness, situado en el centro comercial Mandarache y que esta temporada sigue colaborando con el club. «No ha sido una semana fácil, ni mucho menos. Nadie está contento con la situación clasificatoria y sabemos que hay que ganar ya un partido. No podemos permitir que las dudas nos sigan haciendo daño», confesó el medio tinerfeño.

El veterano centrocampista, de 35 años, señaló que «esta situación se cambia solo con victorias y es para lo que estamos trabajando, conscientes de que ahora mismo nos falta confianza y solo nos vale ganar partidos. Da igual jugar bien, regular o mal. El equipo ha hecho buenos encuentros contra el Recreativo y el UCAM, pero no ha ganado. El 90% de los que llevamos jugado ha sido igual. Hemos sido mejores que el rival. Pero lo que cuenta es que no tenemos los puntos y no estamos arriba en la tabla. No podemos decir que el equipo ha estado mal, pero nos está faltando confianza y eso hay que revertirlo ya mismo».

También habló claro sobre el penalti que falló la semana pasada en Copa ante el Logroñés. Si lo hubiera marcado, el Efesé habría accedido a la tercera ronda. «Para mí fue un palo. Las cosas, como son. Para mí es un palo no ganar, es un palo perjudicar a mi equipo, es un palo fallar un pase y fue un palo fallar ese penalti. Soy una persona muy autocrítica y a estas alturas, hablando claro, dar un buen rendimiento pero no ganar a mí no me vale de nada. Quiero que el Cartagena esté arriba. Yo no he venido a vender humo ni nada. Necesito que ganemos. Porque el fútbol son resultados. Y no estamos ganando», reconoció.

«Hay un equipazo»

Vitolo no tiene dudas. «Hay un equipazo. Tenemos unos pibes que juegan de maravilla, que son un espectáculo. Y solo necesitamos soltarnos. El cuerpo técnico es espectacular, con una capacidad de trabajo y unas ganas de comerse el mundo que son fantásticas. Ahora, yo soy más del Cartagena que nunca. Y se me ponen los pelos de punta recordando como el domingo, al terminar el partido, lo único que recibí fueron aplausos y mensajes de ánimo. Eso no me había pasado nunca en ningún otro sitio», contó el tinerfeño.

En otro orden de asuntos, el filial se clasificó anoche por segunda temporada consecutiva para la final de la fase autonómica de la Copa Federación. Empató en Pulpí (1-1, con gol de Mauro) y entró en la final tras el 0-0 de la semana pasada en Ciudad Jardín. La final se jugará el próximo miércoles, a partido único, ante el Estudiantes de Alcantarilla.