Una concejal de Cartagena Sí Se Puede (Podemos) incendia las redes Sábado, 23 septiembre 2017, 03:11

Teresa Sánchez, concejal de Cartagena Sí Se Puede (Podemos), incendió ayer la red social Twitter al dirigir el siguiente texto al FC Cartagena. «Mira qué bien! el Efesé nos invita a fútbol y a putes! Me falta, me falta... no sé...alguien lleva la coca? Venga Fc Cartagena, esto qué es?» y adjuntando la publicidad de un local de citas que utiliza el escudo del club y una imagen del estadio, en cuyos alrededores reparten sus carteles promocionales.

Los aficionados del Cartagena se lanzaron rápidamente a recrimir a la concejal su falta de información al dar por hecho la vinculación de la entidad albinegra con ese local, aunque mucha gente mostró también su descontento por la vulgarización gratuita del escudo y la imagen del primer equipo de fútbol de la ciudad.

El propio FC Cartagena no hizo esperar su respuesta. «A nosotros lo único que nos pone es el fútbol de nuestro Efesé, aunque usted no lo haya visto. Exigimos una disculpa y que se informe». Y posteriormente llegó la disculpa pública de la edil por las formas usadas y por haber ligado a la entidad con una publicidad que espera que «no se siga viendo por nuestras calles».