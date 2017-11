El Comité sanciona con cuatro partidos a Moisés, quien no jugará hasta la salida a Écija Moisés intercepta un pase en un rondo durante el entrenamiento de ayer. / J. M. Rodríguez / AGM El central sevillano se pierde los tres próximos choques de Liga, ante Betis, Lorca y Linense, y tampoco podrá jugar en el Sánchez Pizjuán FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 23 noviembre 2017, 09:41

Moisés García, central sevillano del Cartagena, recibió ayer un esperado y severo castigo por parte del Comité de Competición. Ha sido sancionado con cuatro partidos por la roja directa que su paisano Orellana Cid le mostró el pasado domingo en el choque ante el Badajoz. Fue expulsado a la media hora de juego por dar una patada en la cara al local Álex Rubio sin que el balón estuviera de por medio. La redacción del acta arbitral hacía temer un duro castigo y ayer se confirmaron los peores presagios. Moisés, líder de la zaga albinegra y quien a sus 28 años vive su tercera temporada en el club cartagenero, no volverá a jugar hasta el último encuentro de este año, la salida del 16 de diciembre al campo del Écija.

Al ser una sanción grave, de más de tres partidos, también afecta a la Copa del Rey. De este modo, el zaguero formado en la cantera del Sevilla no podrá cumplir su sueño de jugar en el Sánchez Pizjuán. No tuvo minutos en la ida en el Cartagonova ante el equipo de 'Toto' Berizzo porque Alberto Monteagudo quiso darle descanso y tampoco estará el próximo miércoles en el encuentro de vuelta, algo que a Moisés le hacía especial ilusión. Iba a volver a su ciudad y se iba a enfrentar al equipo en cuyas categorías inferiores militó durante muchos años. En 2008 ganó la Copa de España de juveniles con el Sevilla, de hecho. De allí se marchó con 21 años, con destino al Sporting de Gijón y con la espinita de no haber podido debutar con el primer equipo del Sevilla.

Además de ese duelo copero del Sánchez Pizjuán, Moisés será baja este sábado ante el Betis Deportivo y en los dos siguientes choques de Liga, en el Artés Carrasco ante el Lorca y en el Cartagonova frente al Linense. En todo este tiempo, su sustituto en el eje de la zaga será el joven central venezolano Josua Mejías, quien ayer confesó que «no esperaba jugar tantos minutos, sobre todo porque llegué tarde. Pero aproveché mi oportunidad ante el UCAM y estoy muy feliz». Además, ayer se confirmó que el medio Cordero sufre una rotura de fibras en el muslo y será baja durante un mes.