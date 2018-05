El club recurre a la Federación la tarjeta roja a Sergio Jiménez Miércoles, 30 mayo 2018, 03:16

El Cartagena ha recurrido la tarjeta roja que le enseñaron al centrocampista Sergio Jiménez en el partido del pasado domingo en el Cerro del Espino, ante el Rayo Majadahonda. Al finalizar el encuentro, el árbitro Fernando Román Román recogió en el acta sobre el futbolista de Los Belones: «Agredir a un contrario con el puño no estando el balón en juego».

El Efesé ha recurrido la sanción, a fin de que pueda estar disponible para el entrenador Alberto Monteagudo (le podría caer más de un partido), y ha aportado un vídeo con las imágenes para tratar de esclarecer lo ocurrido. Se ha presentado al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. Si el recurso es rechazado, la siguiente vía es hacerlo ante el Comité de Apelación. En el club esperan una resolución a lo largo del día. Sergio Jiménez fue expulsado en el tramo final del partido, en una de las riñas generadas tras el gol en propia puerta de Míchel Zabaco. «Ver que un jugador se está riendo de mi afición me ha dolido y no he podido evitar ir a por él pero sin agredirlo», escribió el centrocampista en sus redes sociales, tras acabar el partido.

La entidad albinegra también informó ayer en un comunicado que tanto Rubén Cruz como Óscar Ramírez, tras ser sometidos a las correspondientes pruebas médicas, están pendientes de evolución para ver si llegan o no este domingo, a las 12 horas, al choque contra el Celta de Vigo B. El utrerano sufre un esguince en su tobillo derecho y el catalán, una lesión muscular de grado I en el abductor de su pierna derecha. «Ninguno de los dos jugadores está descartado para el partido del próximo domingo en Vigo, según informan los servicios médicos de la entidad albinegra», destacó el Cartagena en el escrito. Moisés tenía molestias en el gemelo y no entrenó el lunes, pero estará en Barreiro.