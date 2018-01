El club no reabre la campaña y se queda en 6.900 abonados Jueves, 25 enero 2018, 03:17

El club ha decidido no reabrir la campaña de abonados de cara a la segunda vuelta, tal y como avanzó hace casi un mes este periódico, a pesar de que se han recibido en las oficinas de la entidad albinegra algunas llamadas de aficionados interesados en sacar su carné solo para los partidos que restan. Es algo que en las últimas temporadas siempre se había hecho, pero en esta ocasión la directiva que preside Paco Belmonte ha optado por cambiar de política y no venderán abonos en enero.

Fuentes del club alegaron que «en enero no se venden nunca más de 30 o 40 carnés, lo que supone una cifra muy poco significativa y hace que no merezca la pena abrir de nuevo la campaña». Así, este es el motivo fundamental por el que este mes de enero no se reabre la campaña de captación de abonados. De este modo, la entidad albinegra se queda en una cifra de socios que ronda los 6.900, casi idéntica a la de la temporada pasada (6.936).

El Efesé ya ha jugado en el Cartagonova un partido de esta segunda vuelta, el que terminó con victoria ante El Ejido (3-0). Y aún tiene que disputar nueve partidos más como local, ante UCAM (este domingo a las 17.00 horas), Mérida, Marbella, Granada B, Jumilla, Extremadura, Badajoz, Lorca Deportiva y Écija.