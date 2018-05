El club despacha 3.523 entradas en el primer día de venta Colas de aficionados albinegros, ayer por la mañana, en la puerta del estadio Cartagonova, para comprar entradas. / J. M. Rodríguez / AGM Los peñistas preparan contra reloj un gran tifo en el Lateral Alto, globos blancos y negros y rollos de papel para todos R. S. CARTAGENA Miércoles, 16 mayo 2018, 03:31

Fue una jornada maratoniana, intensa y agotadora de doce horas ininterrumpidas en las oficinas del Cartagonova. Hacía años no se veía un goteo continuo de aficionados desde primera hora de la mañana y hasta las diez de la noche. Todo eso se vivió ayer, en el primer día de la venta de entradas para el partido de este sábado (Cartagonova, 16.15 horas) ante el Rayo Majadahonda, en la ida de la eliminatoria de campeones que no juega el Efesé desde su último ascenso, en el curso 2008/2009 en Alcoy. Tanta era la expectación (y las prisas, porque los abonados pueden retirarlas hasta mañana a las nueve de la noche), que en el primer día se despacharon 3.523 'billetes'.

Los socios tienen que pagar 8, 10 y 15 euros, en función de la ubicación, por acceder al campo, mientras que los precios para los no abonados van desde los 10 hasta los 25 euros. Así, se entiende que los primeros hinchas hicieran cola desde un poco antes de las nueve de la mañana (las oficinas abren a las diez), para ser los primeros y no esperar demasiado. El 'goteo' fue constante durante toda la mañana y también a la hora de comer, coincidiendo con el horario de salida de los colegios y de la jornada laboral. No les importó, ni a los jóvenes ni a los más veteranos, esperar su turno a pleno sol. En algunos casos, los plantones fueron de más de una hora hasta llegar al mostrador.

Precios 8, 10 y 15 euros para los abonados. El resto tendrá que pagar 10, 12, 15 y 25 euros, en función de la ubicación. Horarios Las oficinas abren hoy de 10 a 21 horas. Los abonados tienen su asiento reservado hasta mañana a las 21 horas. Peñas Preparan un tifo en el Lateral Alto, globos blancos y negros y rollos de papel para recibir a los jugadores el sábado.

Reunión con Breis

La Federación de Peñas también quiere aportar su granito de arena y está trabajando contra reloj para crear un ambiente en el estadio a la altura. Como pronto, la directiva, encabezada por el presidente, Miguel Ángel Muñoz, mantendrá hoy una reunión con el manager general del Cartagena, Manuel Sánchez Breis, para ultimar todos los detalles del choque.

«Hay que ascender y apoyar, no queda otra. Vamos a poner un tifo en el Lateral Alto, y repartiremos globos de color blanco y negro y rollos de papel», para alentar a los chicos de Alberto Monteagudo cuando salgan al campo. El club también ha hecho lo propio con el cartel promocional del partido. Con el mensaje 'No nos parte un Rayo', en referencia al Majadahonda, y la imagen de un escudo protector alrededor del campo, anima a los hinchas a defender desde la grada el sueño del ascenso.