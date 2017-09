Cinco años con Paco Gómez, 38 partidos en el banquillo y un regreso frustrado El valenciano confiesa que en 2013 le llamaron para volver al Efesé como gerente. «Al final optaron por Fran de Paula», dice FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 19 septiembre 2017, 08:11

Es imposible entender el Cartagena de Paco Gómez sin la figura de Fran Alcoy, su chico para todo entre 2003 y 2008. El valenciano era entrenador y ya había hecho sus pinitos en el Sangonera y en el Yeclano, pero el de Jacarilla lo usó como gerente. Eso sí, cada vez que había una destitución, tiraba de él como técnico de emergencia. Así, llegó a sentarse 38 veces en el banquillo del Efesé, con un saldo de 15 victorias, 7 empates y 16 derrotas.

«Hice de todo. Recuerdo que yo me peleé con la Federación para cambiar el nombre de Cartagonova a FC Cartagena, que nos costó lo suyo. Oliver había dejado aquello destrozado. Lo primero que hice fue pagar una factura telefónica de 20.000 euros para recuperar la línea. Y me acuerdo que diseñé el nuevo escudo. Es una pena que con el dineral que puso Paco Gómez en el Cartagena tuviera que salir de allí insultado y por la puerta de atrás. Cometió muchos errores, por su forma de ser, pero él salvó al club de la desaparición y luego incluso rozó la Primera División», destaca Alcoy.

Ha mantenido el contacto con el empresario de la Vega Baja. «Hemos hablado estos años en los que yo he estado en el Atlético de Madrid y en el Villarreal [trabajando en las categorías inferiores]. De hecho, en 2013, cuando él se quitó de la primera línea, me llamó y me ofreció volver para ser gerente. Al final, optó por la vía de Fran de Paula y acertó. Es una persona profesional y muy preparada e hizo un gran trabajo en el club», dice. No olvida, eso sí, que Gómez le destituyó en 2008 yendo colíderes. «Me dijo que el equipo no daba espectáculo. Fue un error mayúsculo», lamenta.