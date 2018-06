El choque de vuelta, el día 10, a las 18.30 horas Algunos aficionados fueron ayer al entrenamiento a mostrar su apoyo al equipo. / edu botella / agm Los aficionados que viajen a Vigo deben tener la entrada asegurada, porque el Celta no abrirá las taquillas el domingo M.F. CARTAGENA Viernes, 1 junio 2018, 09:45

Las entradas para el encuentro de vuelta se han ido vendiendo con tranquilidad durante toda la semana. La reserva de los asientos y los precios para los abonados está asegurada hasta el día 7, a las 20.00 horas, por lo que muchos han esperado a saber el horario del encuentro que decidirá la eliminatoria de la fase segunda por el ascenso de categoría. Ayer se hizo oficial y la venta proseguirá el próximo lunes tras jugarse el primer choque y conocer ya ese resultado.

Finalmente la vuelta se jugará el domingo 10 de junio, a las 18.30 horas. Ese dato animará la venta, porque es además un horario mejor que el de ida frente al Rayo Majadahonda que evitó el lleno absoluto del Cartagonova. Gusta más que los sábados en los que los comercios están abiertos y más gente trabaja.

Adelanto del viaje

Antes, el equipo debe jugar en Vigo y no estará solo ni mucho menos en el estadio Barreiro. Viajarán dos autobuses llenos de ilusionados expedicionarios que saldrán de Cartagena mañana, a partir de las 21.00 horas, con una cantidad de kilómetros impresionante por delante. Lo hacen con la ilusión de ser el jugador número 12 y dejar alto el pabellón de los que se quedan con las ganas de acudir. Han adelantado una hora la salida con respecto a lo que se anunció en la primera comunicación de las peñas, pero se mantiene el punto de origen que será el estadio municipal Cartagonova.

También viajan algunos intrépidos seguidores en sus coches particulares. Estos últimos deben tener en cuenta un dato fundamental y es que el club anfitrión no venderá entradas para el choque en el día del encuentro. No habrá taquillas, por lo que es importantísimo que se vayan con la entrada asegurada para evitar viajar y no poder ver el encuentro desde el estadio Barreiro, que tiene una capacidad cercana a los 3.000 espectadores.

Los precios

Los socios del Celta entrarán gratuitamente al encuentro que abre la eliminatoria entre el Celta de Vigo B y el FC Cartagena. Tiene 23.000 la entidad celeste. Los precios de las localidades para los cartageneros oscilan entre los 10, para los viajeros menores de edad, y los 15 euros que corresponden a las localidades de los adultos.

Los que se quedan en Cartagena buscarán oferta en las terrazas que pongan el partido en sus pantallas y tomarán el aperitivo todos juntos, si es que los nervios se lo permiten. Cualquier apoyo, aunque sea desde lejos, le servirá al equipo para sacar esa fuerza extra e intentar ponerse en ventaja para cerrar el pase a la final en su estadio y ante su gente.

Los seguidores han asumido ya que, en el mejor de los casos posibles, el escenario del hipotético ascenso a Segunda División sería el estadio municipal y para la próxima semana volverán a intentar generar el ambiente perfecto para los de Monteagudo.

Ayer unos cuantos aficionados ya estuvieron dando su apoyo desde la grada en los primeros minutos de la sesión de trabajo. Han recuperado la moral y querían transmitir ese mensaje en persona a los protagonistas.

Esta tarde también estarán presentes en la despedida al equipo. La federación de peñas ha organizado una quedada en las inmediaciones del Hotel Posadas (Polígono Cabezo Beaza), a partir de las 17.15 horas, para mandar los últimos ánimos a los futbolistas que pondrán rumbo a tierras gallegas, vía Alicante.

Alberto Monteagudo debe dar la lista de convocados después de la sesión de trabajo de esta mañana, que volverá a ser en el Cartagonova y a puerta cerrada como en los últimos meses de competición. Trabajarán desde las 10.30 horas, con la mente en el filial gallego.