Chavero: «Se cambiarían por nosotros 78 equipos» Chavero, en el reciente encuentro ante el Extremadura. / Antonio Gil / AGM El centrocampista Chavero destaca la unidad del vestuario ante un partido en el considera que son favoritos por jugar ante una afición totalmente entregada MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Jueves, 10 mayo 2018, 03:12

Chavero vive su segunda etapa en el FC Cartagena, aunque la primera fue en el filial albinegro. Está haciendo una gran temporada y está entre los favoritos de los aficionados. Es el cerebro de este Cartagena y es feliz. Un buen síntoma de cara a lo que les espera a los albinegros en las próximas semanas

El Cartagena se juega mucho el domingo frente al Écija. La plantilla albinegra lo sabe y viendo la reacción que también está teniendo la afición del club sin duda que todo el mundo está dando el máximo para intentar conseguir un triunfo, o al menos el empate que necesita el líder para cerrar la fase regular de la Liga como campeón del Grupo IV y tener la opción del ascenso por la vía rápida.

Para conseguirlo, Chavero, hace especial hincapié en el buen ánimo que rige en el vestuario albinegro. «El equipo está tranquilo y muy confiado en que haremos un buen partido para sacar el resultado y poder celebrar en casa con nuestra afición el campeonato», explica el centrocampista.

Reacciones El partido «Tenemos que hacer nuestro fútbol y jugar con la ansiedad que tendrán ellos» El rival «Saldrán como aviones, pero lo que nosotros nos jugamos es más bonito» El vestuario «Somos una piña y eso se nota en el campo. Hay risas y ambiente distendido» Objetivo «Llevo años buscando el ascenso y quiero lograrlo en el regreso a Cartagena» Segunda vuelta «No bajo mi rendimiento en el segundo tramo y los números están ahí»

El jugador del Efesé considera que el hecho de que no haya habido partidos sin objetivos en esta fase final es positivo de cara al tramo más apasionante de la campaña. «No ha habido relajación, porque necesitas hasta el último partido para ser campeón y creo que eso es un buen modo de entrar en el 'playoff'».

Eso sí, le habría gustado certificar el primer puesto el pasado fin de semana en La Línea. No pudo ser. «Era lo que queríamos, pero las circunstancias no se dieron así. El equipo sacó un punto, que para mí es muy bueno porque no te obliga a ganar y a pesar de eso sé que el equipo está mentalizado de que tiene que ganar este domingo».

El viento, el césped y el rival impidieron la victoria del pasado domingo y ahora saben que el enemigo de este domingo también se juega mucho. «Ellos tienen la necesidad de ganar y tendrán ansiedad y dejarán espacios. Tenemos que hacer nuestro juego y aprovechar sus errores. El Cartagena debe demostrar que ha estado líder casi todo el año y debemos hacerlo saliendo a por el partido. El Écija va a venir a darlo todo. Saldrán como aviones. Hay que jugar con el tiempo y con su ansiedad. Lo que nos jugamos nosotros es más bonito que lo de ellos y es un punto a nuestro favor. No hay que precipitarse, tenemos que hacer nuestro fútbol siempre y más en este partido que es decisivo y en el que la grada va a estar a reventar. Somos muy favoritos en este partido», indica Chavero.

Vestuario muy unido

Uno de los factores que considera que juegan a favor de los albinegros es el vestuario, pero da mucha importancia también al papel de Alberto Monteagudo y la forma en la que les ayuda estar bien en lo anímico y enchufados. «Yo estoy bien, psicológicamente muy bien, porque el vestuario es una piña. Nos llevamos todos bien. Hay risas y ambiente distendido y esto se nota en el campo porque estás mejor y más relajado. También ayuda mucho el entrenador, porque habla mucho con los jugadores. A mí me ayuda mucho y me hace estar contento. Eso se nota sobre el campo».

Deben conseguir un punto. Tiene claro que salvo el Mallorca, todos se cambiarían por ellos. «78 equipos querrían jugársela en casa y necesitar un punto para ser campeón». Sin duda el primer puesto pondría más fácil que se quitará una espinita que tiene. «Me fui de aquí por la puerta de atrás, porque era muy joven y estaba difícil llegar al primer equipo y he vuelto con muchas ganas de hacer las cosas bien, jugar y demostrar. Llevo buscando muchos años un ascenso y hacerlo en mi regreso a Cartagena sería decir he vuelto y he ascendido».

También defendió sus segundas vueltas y restó importancia a quienes auguraban un mal segundo tramo de temporada. «Me cansa. Los números están ahí. En el Murcia metí siete goles y salí 'pichichi' y en Ponferrada me eligieron los aficionados como el mejor. No bajo el nivel y ahí están los números», se defendía ayer apoyado en su gran año.