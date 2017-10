Chavero y Álvaro González, bajas para ir a Marbella

Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, tiene dos importantes bajas para el partido de este domingo en Marbella (Municipal, 12.00 horas). El centrocampista Alejandro Chavero está lesionado y descartado para esta cita, después de que no se haya entrenado durante esta semana. El catalán, ex de UCAM y Real Murcia, pidió el cambio en el descanso del partido ante el Mérida y el domingo pasado, aún renqueante, jugó los últimos 20 minutos ante el Córdoba B. No estaba recuperado, forzó y ha sido peor. Se ha resentido de sus molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda y este domingo tendrá que descansar.

Tampoco estará en Marbella el exterior diestro Álvaro González, quien ayer fue castigado con dos partidos de sanción por la tarjeta roja que vio en los instantes finales del choque del pasado domingo ante el Córdoba B. Golpeó a un contrario sin que el balón estuviera en disputa, el árbitro alicantino García Aceña así lo reflejó en el acta y el futbolista onubense no podrá ayudar a su equipo este domingo en Marbella ni el siguiente en casa contra el San Fernando.

A estas dos notables ausencias hay que sumar la del medio Miguel Ángel Cordero, quien ya se perdió el duelo ante el Córdoba B y tampoco estará en Marbella. Sigue recuperándose de una pequeña rotura en el recto anterior del muslo derecho y el objetivo es que el sevillano pueda reaparecer en la siguiente salida, la del próximo 22 de octubre al Nuevo Los Cármenes de Granada. También arrastra algunas molestias el mediapunta Cristo Martín, quien no obstante sí se está ejercitando con regularidad junto a sus compañeros y, en principio, no debería tener problemas para jugar este domingo ante un Marbella que hasta el momento ha ganado los tres partidos que ha jugado en su campo.