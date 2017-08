Ceballos: «Estoy aquí porque puedo seguir aportando cosas» Ceballos, Sergio Jiménez y Pitu (del filial), ayer en la Caridad. / Antonio Gil / AGM «Los presupuestos han subido, pero nosotros hemos conseguido hacer otra gran plantilla gracias al trabajo de Manolo y Paco», dice el capitán LA VERDAD CARTAGENA Viernes, 18 agosto 2017, 08:10

El capitán del Cartagena, Juan Carlos Ceballos, indicó ayer que su equipo «va a estar de nuevo con los mejores y va a optar al ascenso». Recordó que «todos los años hay equipos fuertes y en esta ocasión es verdad que los presupuestos han subido, pero nosotros, con menos presupuesto, hemos conseguido hacer otra gran plantilla gracias al trabajo de Manolo [Breis] y Paco [Belmonte]», opinó el defensa barcelonés, de 34 años.

La Liga que empieza mañana es la quinta de Ceballos en el Efesé. Sobre su renovación, dijo que «todo el mundo sabe que el año pasado no jugué lo que yo hubiese querido, pero cada temporada cambia del día a la noche. Estoy preparado y muy ilusionado, ya que si no tuviera ilusión por estar aquí no habría renovado. Pienso que puedo seguir aportando cosas al equipo y por eso sigo aquí. Seguiré luchando por el FC Cartagena como he hecho en los cuatro años anteriores», comentó.

Ceballos apuntó que es «muy importante» comenzar bien un campeonato en el que los primeros rivales serán Recreativo, El Ejido, Melilla, UCAM y Villanovense. «Los primeros partidos suelen marcar dinámicas, porque muchos equipos aún no están adaptados del todo y podemos coger un buen colchón de puntos», confesó. Ceballos hizo estas declaraciones al terminar la tradicional ofrenda floral a la Patrona en la iglesia de la Caridad. Él, Sergio Jiménez y el capitán del filial Pitu fueron los encargados de depositar las flores en el altar mayor del templo de la Serreta. El acto fue oficiado por el capellán Francisco Montesinos y se recordó al padre Turpín.