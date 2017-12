Ceballos: «Me lo imaginaba» Ceballos, en su último partido en Liga con la camiseta del Cartagena, ante el filial del Betis. / Antonio Gil / AGM «He hablado de cosas de futuro con el club, pero no me voy a retirar. Quiero seguir jugando y es una pena que no pueda ser en el Cartagena», confiesa FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 20 diciembre 2017, 01:38

Juan Carlos Ceballos (Barcelona, 1983) se queda en 128 partidos con la camiseta del Cartagena. Recientemente superó a Txiki, otro lateral diestro barcelonés que como él dejó poso en el club, y de momento es el décimo jugador con más partidos disputados en la historia del club albinegro. Le han faltado tres para igualar a Leo, otro lateral derecho, y al meta Carmelo Trujillo. El último, a pesar del resultado, no lo olvidará jamás. Fue hace veinte días en el Sánchez Pizjuán, un escenario mítico que ya pisó sospechando que podía estar apurando sus últimos minutos como futbolista del Efesé, club que se ve obligado a abandonar -contra su voluntad- tras cuatro temporadas y media de valioso servicio. El lunes, a última hora de la tarde, Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis le anunciaron oficialmente que no cuentan con él para la segunda vuelta y que tiene que buscarse equipo.

«Me lo imaginaba. Ya llevo mucho tiempo en esto y las cosas se van viendo con el paso de las semanas. No estoy entrando en el equipo, mi puesto está bien cubierto y realmente en Segunda B es raro que un club ocupe dos fichas senior en el puesto de lateral derecho. Ya el año pasado me tocó jugar muy poco [10 partidos en Liga y los cuatro del 'playoff' de ascenso] y este año tampoco estaba entrando [3 partidos en Liga y 3 en Copa del Rey]. Por lo tanto, no me ha pillado de sorpresa el que no cuenten conmigo», confiesa con sinceridad Ceballos en declaraciones concedidas a 'La Verdad'.

El aún capitán del Efesé anuncia que el próximo jueves, día 28, volverá de las vacaciones y se pondrá a las órdenes de Alberto Monteagudo. «Me dijeron esto el lunes y aún es muy pronto para decicir cosas. Tengo que pararme a pensar y ver las opciones que tengo. Pero en la vuelta de los entrenamientos voy a estar con total seguridad. En el club saben que no voy a ser un problema y que entiendo que necesiten mi ficha para traer a otro futbolista, pero esto no va a ser de un día para otro y voy a seguir entrenando con el equipo después del parón de Navidad», explica Ceballos.

En la charla que mantuvo el lunes con Belmonte y Breis, el dueño del club deslizó la posibilidad de que el próximo verano, especialmente si el primer equipo asciende a Segunda y hay opción de ampliar la nómina de empleados de la secretaría técnica o del fútbol base, Ceballos pueda tener un puesto de trabajo en un club al que llegó en 2012, justo tras el descenso. Y con la excepción de la temporada 2013-14, en la que estuvo en el Cádiz, ya siempre militó en el Cartagena.

«He hablado de cosas de futuro con el club, en estos días y en anteriores ocasiones. De hecho, hemos quedado para seguir hablando este miércoles [hoy], pero no me voy a retirar. Ahora, desde luego que no. Y creo que tampoco en verano. Tengo 34 años, pero me encuentro muy bien. Quiero seguir jugando y es una pena que no pueda ser en el Cartagena. Igual no puede ser en un club de esta exigencia, pero perfectamente me veo en otro sitio y luchando por otro objetivo», indica Ceballos, quien en sus quince años de carrera deportiva solo se ha perdido un partido por lesión. Fue hace dos años, por unas molestias leves, en una salida a Villanueva de la Serena. Le han respetado siempre las lesiones y físicamente, camino de los 35, anda de maravilla.

«Mala suerte»

El lateral barcelonés ha aceptado con resignación durante todos estos meses el rol secundario que ha tenido debido al espectacular nivel ofrecido por Óscar Ramírez, inquilino fijo en el lateral derecho. Pero se va con el mal sabor de boca de que en los tres últimos partidos que ha disputado como titular el equipo ha encajado la friolera de once goles, los siete que le marcó el Sevilla en la eliminatoria de Copa y los cuatro encajados por Marcos en el partido de Liga contra el filial del Betis. También fue titular en Mérida, por lesión de Óscar Ramírez, y aquello fue un calvario porque el extremo Mustafá le hizo mucho daño y Aketxe y Moisés fueron expulsados en una tarde horrorosa del Efesé.

«Jugar en el campo del Sevilla, sobre el papel, es un premio para cualquier futbolista de Segunda B. Lo que pasa es que luego te pueden golear, como nos pasó en los dos partidos, y al final acaba siendo un tema complicado para el que juega de defensa. El día del Betis, pese a las bajas, no estábamos mal hasta la expulsión de Josua. Al final, te meten cuatro y las sensaciones son malas. Y en Mérida fue un día para olvidar porque nos quedamos con nueve y así es imposible ganar. Es verdad que he tenido mala suerte cuando me ha tocado jugar este año», admite Ceballos, quien está en el mercado y no se plantea colgar las botas. Junto a él, dejarán el club Poley, Álvaro González y Farisato, quien se marcha cedido al Orihuela, de Tercera.