Castejón ve «posible» poner césped nuevo en el Cartagonova Belmonte habla con Castejón, en presencia de Breis y Segado. / A. Gil Ayuntamiento, club y Federación Murciana buscan fórmulas para pagar los 120.000 euros que cuesta cambiar el terreno de juego FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 14 septiembre 2017, 00:45

Lo que parecía una utopía hace solo un par de semanas puede convertirse en una realidad dentro de 15 o 20 días. Por vez primera en la historia del Cartagonova, que en febrero cumplirá 30 años de vida, Ayuntamiento, club y Federación Murciana están dispuestos a ir de la mano para levantar todo el terreno de juego y poner césped nuevo en el estadio. No se ha hecho nunca y la pradera del recinto de Benipila no aguanta más. Entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre, el Cartagonova acogerá los tres partidos más importantes del año: el de Copa del Rey ante un grande de Primera (en el aire aún), el derbi ante el Murcia y el de la selección sub 21 contra Eslovaquia. Es ahora o nunca. Los trabajos cuestan 120.000 euros, se llevarían a cabo en tres o cuatro días y antes de que termine este mes de septiembre hay que encontrar una fórmula para financiarlos.

En principio, la idea era que la reforma la hiciera la empresa Royalverd, la más importante del sector. Pero cobra 150.000 euros. Gracias a una gestión realizada por Mariano Sánchez y Fran de Paula, la empresa que va a instalar césped nuevo en tres campos del complejo Pinatar Arena, de cara a la temporada invernal, podría encargarse también de hacer lo mismo en el Cartagonova por 120.000 euros. El caso es que el seleccionador sub 21, Albert Celades, visitará la semana que viene el estadio y «comprobará que con el césped en estas condiciones la selección no puede jugar aquí», advirtió ayer Paco Belmonte, dueño del Efesé.

A cuatro bandas

La alcaldesa, Ana Belén Castejón (PSOE), ve «posible» encontrar el dinero y hacer la obra. El club, a través de Paco Belmonte, está presionando a todas las partes implicadas y busca compañeros de viaje. Y la Federación Murciana está dispuesta a arrimar el hombro, bien cediendo una parte de la recaudación del partido de la sub 21 o bien con una subvención directa. Por su parte, la Concejalía de Deportes, liderada por Ricardo Segado (MC), apuesta de momento por invertir los 20.000 euros que estaban previstos en sus presupuestos y solucionar el asunto con habitual resiembra que se hace cada otoño. Segado alegó ayer que su concejalía no puede invertir en cambiar todo el césped porque no tiene presupuesto para ello. En el fondo de todo subyace la delicada situación política que se vive en el Ayuntamiento de Cartagena, con el pacto de gobierno entre PSOE y MC cogido con pinzas. Y el partido de José López no parece dispuesto a que la socialista Castejón se apunte el tanto de ser ella la alcaldesa que logre solucionar el endémico problema del césped del estadio municipal.

En cualquier caso, las palabras pronunciadas ayer por Castejón suenan a que no hay marcha atrás y a que el mes que viene, por fin, se estrenará un nuevo césped. «Vamos a poner el Cartagonova como hay que ponerlo para el partido de la selección. Que nadie dude de que la ciudad dará su mejor cara en ese partido de España. No vamos a parchear ni a poner retales, sino que vamos a buscar una solución integral para el terreno de juego», prometió la alcaldesa.