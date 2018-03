Fútbol | Segunda B Otro lío en casa llena de dudas al Cartagena Rubén Cruz corre hacia la pelota. / J. M. Rodríguez / AGM Los albinegros, que se adelantaron en la primera jugada gracias a un gol de Aketxe, remataron su mala tarde dejándose empatar por Juancho en el minuto 88 FRANCISCO J. MOYA Cartagena Domingo, 11 marzo 2018, 11:46

Se repitió la historia. Por tercera vez seguida, los aficionados del Cartagena se marcharon del Cartagonova enfadados y echando sapos y culebras por la boca, tras contemplar atónitos de qué manera su equipo se dejaba dos puntos valiosísimos en su camino hacia el ascenso. Un objetivo, que como ya sucediera el año pasado por estas fechas, empieza a ponerse cuesta arriba debido a la falta de fiabilidad del equipo que entrena Alberto Monteagudo en sus encuentros como local. No hay respuesta en el Cartagonova de un colectivo que disfruta muy lejos de su estadio y padece muchísimo cuando tiene que jugar delante de su afición. El mundo al revés.

Empate con el Mérida, derrota con el Marbella y empate con el filial del Granada. Esa es la secuencia de resultados en las tres últimas actuaciones de los albinegros delante de su público. Dos puntos de nueve posibles. Así no. Un horror para un equipo que quiere terminar primero y ascender a Segunda. Una trayectoria que, por mucho que cuentes con unos buenos futbolistas capaces de ganar con mucha asiduidad a domicilio, no te da para ser campeón. Un día puede ser un accidente. Dos días pueden ser dos accidentes. Pero al tercer día lo que sucede es que estás marcando una tendencia. Y bastante negativa, por cierto. Como en este caso, venimos de donde venimos, pues resulta que el personal se echa las manos a la cabeza y se pone a temblar. Un cartagenero necesita poco para ponerse en lo peor. Pero es que si además se le dan argumentos, apaga y vámonos.

Sin presión al Marbella

Venimos -por supuesto- de una experiencia traumática en la que hace un año el Cartagena permitió que el Lorca se agigantara con el paso de las semanas y acabara llevándose un ascenso que perfectamente podía haber conseguido el equipo albinegro. Ahora, doce meses después, llega un Marbella que quiere emular al Lorca. Y da la sensación de que el Cartagena, con una plantilla mejorada y en principio más fiable, vuelve a sufrir el mismo mal de altura y el mismo miedo. Habrá otros motivos, de mayor calado balompédico, desde luego. Pero si el equipo pita como visitante y no lo hace como local, habrá un poco de aquello y un poco de esto.

1 FC Cartagena Marcos, Óscar Ramírez, Moisés (Josua Mejías, minuto 65), Míchel Zabaco, Jesús Álvaro; Cordero, Chavero; Hugo Rodríguez, Rubén Cruz, José Gaspar (minuto Cristo, 55); y Aketxe (Sergio Jiménez, minuto 80). 1 Granada B Aarón, Paco Torres (Nacho, minuto 64), Adri Castellanos, Antonio Marín, Héctor (Casi, minuto 77); Isi, Andrés García (Jean Carlos, minuto 64), José González, Neva; Juancho y David Grande. Goles 1-0, Aketxe (minuto 4). 1-1, Juancho (minuto 88). Árbitro González González (balear). Amarillas a los locales Chavero, Cordero y Aketxe; y al visitante Héctor. Doble amarilla y expulsión al visitante José González en el minuto 90+. Incidencias Cartagonova. 6.400 espectadores.

El Cartagena adelantó el partido de ayer al sábado con el único objetivo de ganar al filial del Granada, colocarse como líder provisional y meterle presión al Marbella, que juega esta tarde. Error. Primero, porque hubo casi dos mil espectadores menos en el estadio que hace quince días ante el Marbella. Muchos abonados no pudieron acudir al encuentro al ser una tarde laborable para bastantes. Segundo, porque a falta de más dos meses de competición se equivocan en el Efesé entrando en un juego que solo provoca más ansiedad y más nerviosismo. Si el Cartagena juega siempre un domingo por la tarde, que siga siendo así. Que sus futbolistas se preocupen de ganar su partido y que el Marbella haga lo que tenga que hacer, antes, durante o después. No hay más. Y si lo hay, sobra. No sirve para nada.

Al final, ayer se dejó dos puntos del modo más lamentable el cuadro cartagenero, ya que a priori la situación estaba perfectamente controlada. Ganaban los de Monteagudo desde el minuto 4, cuando Aketxe anotaba su undécimo tanto del curso. Peinaba con la cabeza, en el punto de penalti, un medido servicio de Hugo Rodríguez, quien daba así su duodécima asistencia. A balón parado, el Efesé se ponía por delante y encauzaba un partido que tenía su miga. Era la primera de las diez finales que hay que superar para ser campeón. Y era una nueva oportunidad de despejar dudas jugando en casa. Ni una cosa ni la otra.

Aparece Gaspar

El 1-0 no le hizo bien al Efesé. Porque sorprendentemente no estuvo cómodo en ningún momento, ya que los jóvenes jugadores del Granada B ganaron casi todos los duelos, se adueñaron de la pelota y se acercaron en demasiadas ocasiones a la meta defendida por Marcos. Juancho, con un derechazo que rozó el poste, y David Grande, con un disparo seco que también se marchó por muy poco, pudieron hacer el tanto del empate antes del intermedio. Lo mejor de los locales, más allá del gol, fue una gran jugada personal de José Gaspar -debutante en el Cartagonova- a la que solo le faltó el gol. Lo evitó el meta Aarón con una buena parada cuando Gaspar se plantó solo delante de él, algo esquinado.

Mejoró el Cartagena en el segundo tiempo y pasada la hora de juego tuvo dos grandes ocasiones para anotar el segundo. En la primera, el chut de Hugo Rodríguez dio en la madera y el balón cayó en Aketxe, que envió un segundo remate (a puerta vacía) por encima del larguero. En la segunda, Rubén Cruz cabeceó solo en el punto de penalti, pero el testarazo le salió flojo y el meta visitante blocó la pelota con seguridad.

La situación estaba controlada, ya que el Granada B no se acercaba como en el primer tiempo y no disparaba a puerta. Pero una pérdida en campo rival de Cristo Martín, en una falta a favor y con seis jugadores locales fuera de su posición, posibilitó un contragolpe visitante en el que Juancho se internó en el área y soltó un punterazo que entró pegado al poste y dejó helada la grada del Cartagonova.

Las claves Gol rápido Aketxe Tras una falta lateral ejecutada por Hugo, anotó el tanto de los locales en el minuto 4 A merced del rival El filial del Granada dominó el juego durante todo el primer tiempo y los de casa estuvieron espesos Sin puntería Gaspar, Hugo y Rubén Cruz tuvieron claras ocasiones para hacer el segundo. Al final marcó Juancho

Quiso reponerse del golpe el equipo de casa y solo tuvo una oportunidad. El visitante José González golpeó a Rubén Cruz sin balón en la frontal del área y fue expulsado. Era la última jugada del partido. Cuarto minuto del tiempo añadido. Hugo Rodríguez se pidió el libre directo y buscó el lado del portero, pero la pelota se le fue demasiado alta. Así, el tercer tropiezo seguido en casa obliga al Efesé a volver a ganar a domicilio. Otra vez. Porque para mantenerse en la cúspide necesita sumar los tres puntos la semana que viene en Las Palmas de Gran Canaria. Allí buscará su tercer triunfo consecutivo lejos del Cartagonova.