Efesé El Cartagena, a seguir rompiendo estadísticas Celebración del gol de Zabaco que daba la victoria al Efesé en la ida. / Antonio Gil / AGM Los de Monteagudo visitan el Álvarez Claro de Melilla, campo en el que siempre tienen complicaciones. Los albinegros tuvieron que viajar sin los lesionados Aktexe, Moussa y Hugo, en una lista que completó Mario Solano, del Cartagena B MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Domingo, 21 enero 2018, 08:28

El Cartagena tiene cada fin de semana una cita con la ilusión y un reto nuevo que ir superando. Ha comenzado el año como lo terminó y sigue en lo más alto y marcando el ritmo de un grupo IV, en el que el año pasado solo terminó triunfando el Lorca FC.

El Villanovense, el Murcia y el propio Cartagena no consiguieron el objetivo y eso que llegaron en dinámicas totalmente diferentes al momento clave de la campaña. No hay una receta que asegure el ascenso, aunque está claro que el Efesé lucha por el primer puesto. El pasado curso fueron tres primeros los que subieron (Lorca, Barcelona B y Cultural) y al menos eso sí parece una garantía.

El mercado de invierno está dando sus frutos y el club cartagenero se está reforzando sin prisas, pero sin pausa en las posiciones que deseaba cubrir. Está teniendo lesiones en su zona delantera y está sacando adelante los encuentros con variedad de goleadores y sobre todo mejorando los registros del curso anterior.

El Melilla tiene las bajas de los dos porteros y hará debutar a Tanis y Herrero; tampoco cuenta con Jilmar para medirse al Efesé

Nuevos problemas

Esta semana ha viajado sin tres hombres de ataque. Aketxe y Moussa estaban prácticamente descartados después de retirarse ante el Ejido. Ninguno de los dos ha superado finalmente sus problemas en el tobillo y se sumaban a la baja para varios meses de Pau Torres. Podrían estar para jugar el derbi ante el UCAM Murcia. Sin embargo, la sorpresa en la lista fue la ausencia de Hugo Rodríguez. Una contractura dejó en la ciudad portuaria a uno de los hombres desequilibrantes con los que cuenta Monteagudo.

El técnico deberá recomponer el once para jugar en el Álvarez Claro de Melilla. Cuenta para ello con Rubén Cruz que entra en su primera convocatoria junto a los otros fichajes de invierno y también incluyó por segunda salida consecutiva al canterano Mario Solano. Hay tres puntos importantes en juego esta mañana, en un partido que se podrá seguir por la Televisión autonómica de Murcia y en la Televisión de Melilla desde las 12.00 horas.

Las estadísticas no dejan de ser datos, pero hay una que no falla y es que si ganas estás más cerca de lograr la meta. Se lleva hablando toda la semana de conseguir la sexta victoria consecutiva y es muy fácil de decir pero en una categoría tan igualada como Segunda B no es algo habitual.

Sería el mejor registro de Monteagudo como entrenador del Cartagena e igualaría el arranque de la campaña 2012/ 2013 con Pato en el banquillo albinegro. Entonces fueron seis triunfos y dos empates que les llevaron a liderar la tabla, como también hace en estos momentos.

Es cierto que es el líder con menos distancia con respecto al quinto clasificado, pero no puede ser casualidad que los equipos metidos en el descenso consiguieran la semana pasada resultados que serían épicos de no ser porque llevan semanas sumando y demostrado que van a matar a muchos aspirantes en su lucha por eludir el descenso de categoría.

De esos cuatro hay dos ejemplos de canteras como el Betis que ya lleva tres refuerzos invernales o las Palmas que ya ha dado varios disgustos interesantes a los de arriba.

Campo poco propicio

El rival albinegro es de los que luchan por no descolgarse de la zona noble. En Melilla aspiraban de inicio y siguen buscando un 'playoff' que puede quedar demasiado lejos si dejan marchar tres puntos, algo que en su casa no suele ocurrir en demasiadas ocasiones. A veces tener un reto nuevo es un elemento motivador en sí mismo. El Álvarez Claro lo es cada año para los albinegros. Al Cartagena se le atraganta y no gana allí. Es algo curioso, pero así es desde hace muchos años.

Allí han ganado este año y todos por la mínima el Mérida, el Marbella y el filial de las Palmas, que lo hizo en el último suspiro y de penalti. Ahí tiene los ejemplos el Cartagena.

También lograron un punto equipos como el Murcia o el Extremadura. Los demás se fueron de vacío al finalizar el encuentro. Es además, el equipo que menos goles ha encajado y eso suele ser un buen dato en una categoría marcada por los detalles y la estrategia. Sólo han encajado trece goles, por los veinte que los porteros albinegros sacaron de las mallas. Ambos clubes han perdido a sus porteros titulares. Primero fue Barrio y luego Pau Torres, aunque los de Herrero también han perdido a Pedro Luis. Ya tienen sustituto y entre el recién llegado Tanis y Gonzalo tendrá que escoger el técnico para medirse al Cartagena.

Los principales peligros del Melilla son Yacine, ex del Mérida, que lleva cinco goles y el ex del Extremadura Boateng que suma cuatro dianas. La última fue un golazo ante el Jumilla, aunque no es el del final de la pasada campaña. Zelu tiene bastante peligro y Lolo, que vuelve al once es un hombre importante para el esquema de Manolo Herrero. En la ida ganó el Cartagena 2-1. En los últimos precedentes en el Álvarez Claro los datos son favorables a los anfitriones. El pasado año empataron a uno y en el curso anterior ganó el Melilla por 1-0. También ganó hace tres años y en la 2013-14. Los albinegros viajaron con ganas de seguir rompiendo estadísticas y ponerlas a su favor.